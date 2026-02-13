Fodor Gábor: Magyar Péter inkább csak eszköz

Erősen kiélezett és egyáltalán nem lefutott választási küzdelem zajlik Magyarországon – többek között erről beszélt Fodor Gábor Fekete Rita YouTube -csatornáján. A volt miniszter szerint a kampány végkimenetele apró nüanszokon múlhat, és valójában Orbán Viktor megítélése lesz a döntő, nem pedig Magyar Péteré.

Fodor szerint az, hogy két nagyhatalom, az Egyesült Államok és Kína külügyminisztere rövid időn belül Magyarországra érkezik, részben a kampányidőszakhoz kötődő gesztus, de egyben az Orbán-kormány diplomáciai erőfeszítéseinek elismerése is. Úgy fogalmazott: ez visszaigazolja a kormány által hangoztatott konnektivitás politikáját, még ha ő maga ezt bírálja is. Kiemelte, hogy az amerikai–magyar kapcsolatok Donald Trump megválasztása után látványosan javultak, ami sokat segít a Fidesznek.

Ugyanakkor hangsúlyozta: a kulcskérdés az Európai Unióhoz fűződő viszony, mivel a magyar export és import több mint 70 százaléka az EU-hoz kötődik, és éppen ezért, szerinte Magyarország stratégiai érdeke lenne a kapcsolatok javítása Brüsszellel.

A balmazújvárosi időközi választásról szólva Fodor azt mondta: abból nem szabad messzemenő következményeket levonni, ám elismerte, hogy a Fidesz vidéken továbbra is erős, és egy olyan körzetben nyert a kormánypárti jelölt, ahol korábban kikapott.

A kampány egészéről azt mondta: „rendkívül kiélezett” a verseny, és jelenleg nem lehet biztosan megjósolni, ki fog győzni. Szerinte mindkét oldal érzi, hogy apró ügyek is dönthetnek, ezért minden botrány és hiba felnagyítódik.

Lázár János romaügyben tett kijelentését hibának nevezte, viszont méltatta, hogy a miniszter bocsánatot kért. Úgy vélte, politikailag kérdéses a hatás, de emberileg helyrehozta a történteket. A „Lázárinfót” egyébként a Fidesz számára fontos újításnak tartja, mert szerinte szükség volt olyan fórumra, ahol egy kormánypárti politikus nyílt vitát vállal.

Fodor szerint a kampány kimenetelét Orbán Viktor személyének megítélése dönti majd el. Úgy fogalmazott: az ellenzéki szavazók elsősorban leváltani akarják a miniszterelnököt, Magyar Péter ebben inkább eszköz. A döntést a bizonytalan, középen álló választók hozzák meg, és náluk számítanak igazán a benyomások.

A Fidesz fő üzenetét – az ukrajnai háború és Ukrajna uniós támogatása elleni fellépést – nem tartja erős mozgósító témának. Szerinte a magyar társadalmat inkább a megélhetési kérdések, az egészségügy és az oktatás érdekli. Úgy vélte, a kormánynak inkább az eredményekre, például nyugdíj- és családtámogatási intézkedésekre kellene építenie.

A Tisza Párt kapcsán jó lépésnek nevezte ismert szakemberek – Kapitány István és Orbán Anita – bemutatását, ugyanakkor hangsúlyozta: a gazdasági vagy szakmai siker nem garantál politikai alkalmasságot. A Tisza programját gyengének minősítette, szerinte lényegében azt ígéri, hogy mindent megtart, amit a Fidesz bevezetett, csak „még jobban” és „még több pénzből”.

Magyar Péter ATV-s kijelentéseit elfogadhatatlannak nevezte, és úgy fogalmazott: egy vezető politikus nem engedheti meg magának, hogy fenyegető hangnemben beszéljen sajtóorgánumokról. Szerinte a miniszterelnöki karakterhez nyugalom és kiszámíthatóság szükséges, és az ilyen ügyek a bizonytalan szavazók körében kárt okozhatnak.

A „brüsszeli irányítás” narratívát zöldségnek nevezte, és úgy vélte, sem Magyar Péter, sem Orbán Viktor nem külső utasítások alapján politizál.

Végül elmondta: arra számít, hogy ha a Tisza jelentős frakcióval kerül be a parlamentbe, a tapasztalatlanság miatt mozgalmas, konfliktusokkal teli időszak következhet. A magyar politikai élet szerinte egyszerűbbé és kevésbé sokszínűvé válhat, különösen, ha baloldali és liberális pártok kiszorulnak az országgyűlésből.