Étrendkiegészítőt hívtak vissza a forgalomból

Nem engedélyezett összetevőt azonosítottak a Now Foods Candida Support elnevezésű étrend-kiegészítőben, ezért visszahívták a forgalomból – tudatta a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) pénteken.

A tájékoztató szerint az EU élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján nem engedélyezett összetevőt (Juglans nigra-fekete dió) azonosítottak a Candida Support néven forgalmazott étrend-kiegészítő termékben.

A terméket a BioTechUSA Kft. által üzemeltetett https://shopbuilder.hu/ weboldalon keresztül értékesítették – írták.

Az NKFH felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással, a vállalkozás a hatósággal együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, megszüntette a termék értékesítését, valamint gondoskodott a kifogásolt termék fogyasztóktól történő visszahívásáról.

Az érintett termék a 90 kapszulát tartalmazó Candida Support, a gyártója a Now Foods (USA), az E-kereskedő a BioTechUSA Kft. – közölte az NKFH.

A Shopbuilder Webáruház azt közölte, hogy a vállalatuk számára elsődleges a fogyasztóik biztonsága és a termékek magas minősége. Kérik, hogy aki vásárolt fenti termékekből, küldje vissza részükre.