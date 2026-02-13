2026. február 13., péntek

Előd

Belföld

Több mint kétszáz óvodaberuházás jön létre

Soltész Miklós beszélt erről, s mondott köszönetet a keresztény felekezetek segítségéért

MH/MTI
 2026. február 13. péntek. 4:58
Szerte az országban több mint kétszáz óvoda megépítéséről vagy felújításáról számolt be "katolikus, református, baptista és evangélikus testvéreinkkel közösen" a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára csütörtökön a Fejér vármegyei Bakonycsernyén.

Több mint kétszáz óvodaberuházás jön létre
Bakonycsernye, 2026. február 12. Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára beszédet mond az újonnan épült evangélikus óvoda átadása alkalmából tartott istentiszteleten Bakonycsernyén 2026. február 12-én. A több mint egymilliárd forintból épült, mintegy ezer négyzetméter alapterületű, háromszintes óvodaépületben három csoportszobát alakítanak ki, lesz benne lift, tornaszoba és számos kiszolgálóhelyiség is.
Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Az újonnan épült evangélikus óvoda átadóján Soltész Miklós kiemelte: mindez több mint húszezer óvodai férőhely megújulását jelenti, közülük több mint nyolcezer teljesen új.

Az elmúlt időszakban Bakonycsernye mellett Kecskeméten, Veszprémben, Kelenföldön és Sopronban is adtak át evangélikus óvodát, a munka Pécsen, Nagytarcsán és Cegléden folytatódik – sorolta.

