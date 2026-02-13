Belföld
Több mint kétszáz óvodaberuházás jön létre
Soltész Miklós beszélt erről, s mondott köszönetet a keresztény felekezetek segítségéért
Bakonycsernye, 2026. február 12. Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára beszédet mond az újonnan épült evangélikus óvoda átadása alkalmából tartott istentiszteleten Bakonycsernyén 2026. február 12-én. A több mint egymilliárd forintból épült, mintegy ezer négyzetméter alapterületű, háromszintes óvodaépületben három csoportszobát alakítanak ki, lesz benne lift, tornaszoba és számos kiszolgálóhelyiség is.
Fotó: MTI/Vasvári Tamás
Az újonnan épült evangélikus óvoda átadóján Soltész Miklós kiemelte: mindez több mint húszezer óvodai férőhely megújulását jelenti, közülük több mint nyolcezer teljesen új.
Az elmúlt időszakban Bakonycsernye mellett Kecskeméten, Veszprémben, Kelenföldön és Sopronban is adtak át evangélikus óvodát, a munka Pécsen, Nagytarcsán és Cegléden folytatódik – sorolta.