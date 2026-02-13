Több mint kétszáz óvodaberuházás jön létre

Szerte az országban több mint kétszáz óvoda megépítéséről vagy felújításáról számolt be "katolikus, református, baptista és evangélikus testvéreinkkel közösen" a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára csütörtökön a Fejér vármegyei Bakonycsernyén.

Bakonycsernye, 2026. február 12. Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára beszédet mond az újonnan épült evangélikus óvoda átadása alkalmából tartott istentiszteleten Bakonycsernyén 2026. február 12-én. A több mint egymilliárd forintból épült, mintegy ezer négyzetméter alapterületű, háromszintes óvodaépületben három csoportszobát alakítanak ki, lesz benne lift, tornaszoba és számos kiszolgálóhelyiség is.

Az újonnan épült evangélikus óvoda átadóján Soltész Miklós kiemelte: mindez több mint húszezer óvodai férőhely megújulását jelenti, közülük több mint nyolcezer teljesen új.

Az elmúlt időszakban Bakonycsernye mellett Kecskeméten, Veszprémben, Kelenföldön és Sopronban is adtak át evangélikus óvodát, a munka Pécsen, Nagytarcsán és Cegléden folytatódik – sorolta.