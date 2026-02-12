Megváltozott a nemzetállamok migrációs politikája

Az illegális bevándorlás negatív következményei miatt 2015-höz képest megváltozott az európai nemzetállamok migrációs politikája - jelentette ki a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója csütörtökön a TV2 Mokka című műsorában.

Bakondi György emlékeztetett arra, bő tíz éve Nyugat-Európában úgy látták, segíteni kell a Szíriából menekülteket, be kell fogadni mindenkit, voltak olyan vélemények, hogy az érkezők segítenek a munkaerőpiac problémáin, és a színes társadalom sokkal szebb.

Az emberek azonban a valósággal köszönő viszonyban nem lévő véleményekkel szemben elkezdték megtapasztalni a valóságot - mondta, hozzátéve, aki Nyugat-Európába utazik vagy ott él, az látja, milyen a helyzet a nagyvárosokban: azt, hogy az illegális bevándorlók jelentős része nem fogadja el a befogadó állam nyelvét, jogrendszerét, nem dolgozik, a szociális ellátórendszert terheli, bűnözésből él, elkülönülő, zárt közösségeket hoz létre.

Rámutatott arra, hogy az illegális bevándorlás káros következményei miatt változott a lakosság hozzáállása. Általános vélemény, hogy túl sokan vannak, változásra van szükség, és ezt a nemzeti kormányok észlelik. A helyi, tartományi és országos választásokon jól látható, hogy előretörtek azok az erők, amelyek más megközelítést alkalmaznak a migrációval kapcsolatban, mint a baloldali, liberális pártcsoportok - közölte a főtanácsadó.

A kormányok igyekeznek is valamit tenni - mondta Bakondi György, példaként említve az ellenőrzés visszaállítását a belső határokon, a biztonságos országok listájának felülvizsgálatát, a családegyesítések korlátozását, a kiutasítások végrehajtásának megkísérlését.

Az illegális migráció módszerei is sokat változtak, ahogy az embercsempészés szervezettsége, finanszírozása is - emelte ki.

A rendkívül negatív folyamat következményei ellen próbálnak védekezni a nemzetállamok. Olaszország megállapodást kötött Albániával az illegálisan érkezők elhelyezéséről, Görögország szigorította a tengeren érkezők befogadását - sorolt példákat a főtanácsadó.

Bakondi György hangsúlyozta, illegálisan nem lehet belépni Magyarországra, aki mégis megpróbálja, azt elfogják és visszairányítják. A menedékkérelmek a belgrádi magyar nagykövetségen nyújthatók be, aki megkapja az engedélyt, az legálisan beutazhat.

Az Európai Unió napi egymillió eurós bírsággal próbálja kikényszeríteni, hogy Magyarország engedje be a migránsokat és az ország területén bírálja el kérelmüket - közölte, jelezve, ezt azzal kell összevetni, mennyibe kerülne, ha megnyitnánk a határokat, és itt kellene ellátni a bevándorlókat.

2015-ben 400 ezren özönlöttek be az országba, az ő ellátásuk, az általuk okozott közbiztonsági válság nagyságrendekkel többe kerülne - mondta a főtanácsadó, hozzátéve, a migránsok beengedésével értelmét veszítené a magyar határőrizeti rendszer is.

Az uniós migrációs paktum alapján kvóták szerint elosztanák a bevándorolókat, és onnan, ahol az EU megítélése szerint túl sokan vannak, ide szállítanák a migránsokat, nagy menekülttábort kellene létrehozni, ahol el kell bírálni a kérelmüket. Ha kapnak menekültstátuszt, akkor együtt kellene velük élnünk, ha nem, ki kellene őket toloncolni oda, ahonnan jöttek, ezt azonban akadályozza, hogy minden adatuk bemondáson alapul - közölte Bakondi György.

Hangsúlyozta, az erőfeszítések ellenére nem látszik, hogyan lehetne visszaállítani a korábbi közbiztonsági helyzetet. Ezek a változások hosszú távon a nemzeti identitás, a szuverenitás szempontjából súlyos veszélyeket rejtenek - mondta.