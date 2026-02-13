Ismét történelmet írt a Magyar Kormány

A kormány történelmet írt azzal, hogy 2025 őszén kiírta a Magyarország Ifjúsági Fővárosa című pályázatot – közölte a fiatalokért felelős helyettes államtitkár csütörtökön Cegléden, ahol az új Ifjúsági Ház látványterveit és funkcióit mutatták be sajtótájékoztatón.

Nagy-Vargha Zsófia elmondta: a tét komoly volt, hiszen a pályázat keretében egy magyarországi és egy külhoni település nyerhette el a címet 100-100 millió forintos támogatással fiatalokat célzó programok megvalósítására.

Hozzátette: még csak első alkalommal írták ki a pályázatot, de már huszonkét település mérette meg magát, majd egy négyfordulós, élő televíziós adásból álló vetélkedősorozatban Cegléd és Gyergyószentmiklós került ki győztesként.

Hatalmas teljesítmény volt, hogy ez a két település megnyerte ezt a címet, ugyanakkor hatalmas feladat is áll előttük, számos programmal készültek erre az évre – mondta. Hozzátette: szeretnék, ha jövőre és az azt követő években is ez hagyománnyá válna, és minél többen pályáznának erre a címre.

Szólt arról, hogy 2027-re is ismertek már a győztesek: Kecskemét és Marosvásárhely veszi majd át ezt a stafétát, és 2028-ra már vannak jelentkezők, több település jelezte, hogy szeretnének pályázni.

Pályázati anyagokat vártak a településektől, meghatározták milyen szempontok szerint kell „összerakni” az évet, amit vállal az adott település, és voltak önkéntes, kulturális programok is. Kikötés volt, hogy a fiatalokat vonják be a folyamatba illetve, hogy legyen legalább egy olyan projekt, ami hosszú-hosszú évekre tud a fiataloknak valamilyen lehetőséget kínálni – közölte. A sajtótájékoztatón a pályázat legnagyobb elemét, az új ifjúsági központot mutatták be, ami várhatóan nyáron nyitja meg kapuit – tájékoztatott.

Földi László, Pest vármegye 12-es számú országgyűlési egyéni választókerületének KDNP-s országgyűlési képviselője elmondta: Gyergyószentmiklós testvérvárosa Ceglédnek, ő maga pedig díszpolgára a külhoni településnek. Mint mondta: sikeres lesz a program, összefogja a fiatalokat, hosszú távon komoly kapcsolatok alakulhatnak ki az ifjúsági szervezetek között.

Csáky András, Cegléd polgármestere (Ceglédi Lokálpatrióta Klub Egyesület) azt mondta, városa „mindig is a közösség városa volt”. Iskolaváros vagyunk, nagyon sok alap-és középfokú intézmény van településen – tette hozzá. Szólt arról, hogy Cegléd csatlakozott a tudománybarát települések sorába. Azt hangoztatta, a Magyarország Ifjúsági Fővárosa cím felelősséget is jelent, céljuk, hogy a fiatalok ne csak résztvevői, hanem alkotói legyenek az évnek.

Kocsó Tamás, a MIF Cegléd 2026 projektvezetője elmondta, a nyitórendezvény március 13-tól 15-ig, három napon át tart. Március 13-án délután egy ifjúsági expóval indul, amelyet bál követ. Március 14-én a sportprogramokat este közös fáklyás felvonulás követi, március 15-én lesz a városi ünnepség.

Kőházi Ádám, a MIF Cegléd 2026 kommunikációs vezetője bemutatta az új ifjúsági ház látványtervét, a létesítmény a település központi helyszínén, egy műemlék épületben kap helyet.

Az ifjúsági ház nemcsak közösségi tér lesz, hanem egy hely, ahol a fiatalok kiélhetik a kreativitásukat és lehetőséget kínálnak számukra szakmák elsajátítására illetve vállalkozás beindításában is segítséget tudnak nyújtani – közölte.

A létesítményben lesz egy 80 négyzetméteres közösségi tér, amelynek egyik oldalán előadó lesz, oda terveznek workshopokat, eladásokat, lesz játékkonzol és VR-szemüveg is. Lesz tovább csocsó-, léghoki- illetve billiárdasztal és darts tábla is.

Az épületben helyet kap még podcast stúdió, digitális műhely, fotóstúdió és konferenciaterem is.