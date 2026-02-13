Az új KRESZ-t már óvodában tanítani kezdik?

Rendhagyó programmal folytatódott az új KRESZ-tervezet véleményezésére indított workshop-sorozat, csütörtökön a résztvevők arról egyeztettek, hogyan támogatható a leghatékonyabban a közlekedésre nevelés és oktatás, illetve milyen feladatai lesznek a közlekedésre felkészítésnek a KRESZ megújítása esetén – közölte az Építési és Közlekedési Minisztérium (EKM) csütörtökön.

A téma fontosságát az adja, hogy a szabályok betartása, a veszélyhelyzetek felismerése és az egymásra figyelés alapjai már gyermekkorban formálódnak. Az óvodás korban kezdődő és folyamatosan végigkísért edukációs program jelentős hatással lehet a közlekedésbiztonság javítására és a biztonságtudatos gondolkodás kialakítására. Az új KRESZ megalkotásának időszaka különösen alkalmas időpont lehet erre, hiszen a jogszabály életbe lépését követően az új szabályokat a közlekedők minél szélesebb köre számára megismerhetővé kell tenni – írták.

A közlemény szerint Berta Tamás, a Közlekedéstudományi és Építésügyi Minőségellenőrző Intézet (KTI) közlekedésbiztonságért felelős igazgatóhelyettese elmondta: kiemelt az a cél, hogy a gyermekeket érintő balesetek száma a lehető legkisebb legyen, ehhez pedig a gyermekeket meg kell tanítani a biztonságos közlekedésre. A KTI évek óta részt vesz a közlekedésre felkészítésben, az ORFK-OBB-vel közös Biztonságos Óvoda programjuk keretében például a legkisebbeket is megismertetik a legfontosabb biztonsági szabályokkal, emellett segítik a szülőket a biztonságos gyermekszállításban is, hisz ezzel a legtöbb gyermeksérülés megelőzhető, kivédhető.

Elhangzott a fórumon, hogy a KTI és az V. kerületi önkormányzat közösen indít egy programot, amelynek keretében egészen a gyermekek születésétől kezdve kapnak a szülők segítséget a kicsik közlekedésre neveléséhez, majd amikor a gyermekek oktatási intézménybe kerülnek, akkor az óvodákban, iskolákban is rendszeresen részt vesznek olyan játékos képzéseken, amelyek segítik őket a biztonságos, felelősségteljes közlekedési ismeretek elsajátításában.

A résztvevőket Hajnal Gabriella, a Klebelsberg Központ elnöke is köszöntötte, és elmondta nekik, hogy a közlekedésre felkészítés 2020 óta része a Nemzeti alaptantervnek, az alsó és felső tagozatosok különböző tanórák keretében sajátítanak el ilyen ismereteket. Cél ennek fejlesztése, például a Szegedről indult KEVE országos programmá történő kiterjesztése. Kiemelte, hogy jelenleg is tart a NAT értékelése, március elejéig várnak javaslatokat arra vonatkozóan is, hogy a közlekedésre nevelés hogyan bővüljön. A workshop résztvevői felajánlották, hogy összeállítanak egy anyagot, amelyet eljuttatnak a Klebelsberg Központhoz.

A résztvevők számos közlekedésre nevelő programot mutattak be, majd megvitatták a gyakorlati tapasztalatokat és határoztak arról, hogy az új KRESZ kapcsán készül egy intézkedési terv a bevezetéshez szükséges feladatokra vonatkozóan, másrészt a egységes edukációval kapcsolatban, amelyhez tisztázni kell a célokat, az eszközöket, valamint a szerepeket (önkormányzatok, oktatási intézmények, civil szervezetek, pedagógusok, szülők), továbbá ki kell dolgozni a motivációs rendszert is. Kulcskérdés az intézmények, tanárok, iskolarendőrök és a szülők bevonása, a szakmai és módszertani alapok egységesítése.

Az új KRESZ véleményezésére szolgáló workshop-sorozat folytatódik, a következő alkalom témája a fogyatékkal élők közlekedését szolgáló feladatok lesznek. Az ÉKM célja, hogy az új KRESZ minden közlekedési mód számára a lehető legkedvezőbb és legbiztonságosabb feltételeket teremtse meg – olvasható a közleményben.