Áder János: Az orosz-ukrán háború egyetlen mondattal megelőzhető lett volna

A világpolitikában a "mi lett volna, ha" kezdetű mondatok nem számítanak, ám meggyőződése szerint az orosz-ukrán háború egyetlen mondattal megelőzhető lett volna: "Ukrajna az Európai Unió tagja lehet, viszont nem lehet a NATO tagja" - hangsúlyozta a volt köztársasági elnök A haza minden előtt - Áder János tíz elnöki éve című könyvének első vidéki bemutatóján, Székesfehérváron.

Szalai Zoltán, a Mathias Corvinus Collegium főigazgatója kérdésére Áder János úgy fogalmazott: "békére lenne szükség, hogy nehogy ebből nagyobb baj legyen, mert kísérteties a hasonlóság az első világháború kirobbanása előtti és a mostani európai politikusi megnyilatkozások között". Úgy vélte, a magyar törekvés helyes, hogy minél hamarabb béke legyen, különösen úgy, hogy Magyarország a két világháború veszteségein keresztül láthatta, mit jelenthetne a harmadik világháború.

Geopolitikai átrendeződés zajlik a világban, a korábbi, amerikai dominanciára épülő egypólusú világrend megszűnt, miközben Kína már az Egyesült Államok mellett van, India jön fel és Oroszországot sem írná le - mutatott rá a volt köztársasági elnök, hozzátéve: Magyarország lehetőség szerint mindenkivel megpróbál jó kapcsolatokat fenntartani, ami a helyes út.

Áder János a köztársasági elnöki felkérése előtti uniós parlamenti munkával kapcsolatban azt mondta: az európai parlamenti munka kifejezetten csalódás volt számára, színvonalasabb vitákra számított, de nem volt jobb, mint a magyar parlamenti párbeszédek. Emlékeztetett arra, hogy 1990-2000 között viszonylag színvonalasak voltak a magyar politikusok parlamenti megnyilvánulásai, "ma tőmondatos üzenetek, szilánkosra tört mondatok, Facebook-szintű vélemények" vannak mindenről, vagyis az Országgyűlés most már nagyon hasonlít az európaira.

A kampányidőszak kapcsán a volt köztársasági elnök felidézte: a 2022-es kampány idején a közbeszéd nem volt szép, manapság "a közösségi média túlburjánzása" is tehet arról, hogy még inkább esett a színvonal és alulmúlja a korábbiakét. Deák Ferenc és Kossuth Lajos politikai megnyilvánulásai 150 év távlatából is példaértékűek lehetnek a mai politikusok számára - fűzte hozzá.

Áder János szerint az áprilisi választás kapcsán sok szó esik arról, vajon a kormánypártok el tudnak-e számolni a közpénz elköltésével, és azt látja, jelentősen gyarapodott a közvagyon az elmúlt 16 évben, vagyis igen a válasza. 2010-ben a hazai autópályák három ponton érték el az országhatárt, most tíz ponton, miközben a kultúra is sokat profitált ebből az időszakból, elég csak a Városliget egészére, a Magyar Zene Háza megépítésére vagy a Várkert Bazár felújítására gondolni - említette példaként. Jelezte azt is, hogy országszerte 3800 templom újult meg, 200 új templom épült, új óvodák, bölcsődék, tanuszodák épültek, belvárosok újultak meg, és a 2010-ben háromtonnányi aranytartalék 110 tonnára gyarapodott.

A volt köztársasági elnök szerint két hónap múlva a felelős döntés meghozatalához ezt kell átgondolnia a választópolgároknak: ezen az úton kell-e tovább haladni, vagy másik, bizonytalanabb utat választanak.