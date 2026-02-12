A Magyarországot érő fenyegetések új szintre léptek

A Politico, ami lényegében a brüsszeli Pravda, nyilvánosságra hozta Zelenszkij és az Európai Bizottság tervét, amely szerint be kell avatkozni a választásokba a kormányváltás érdekében, uniós szinten pedig meg kell szüntetni az egyhangú szavazást – közölte Gulyás Gergely a kormányinfon. A miniszter a kormány nevében visszautasította a Magyarország elleni katonai fenyegetéseket és beavatkozási kísérleteket.

A tárcavezető felidézte, hogy ukrán katonák nyíltan fenyegetik hazánkat, Magyarország elleni akciókról fantáziálnak, miközben a kijevi vezetés nem csinál titkot abból, hogy az ellenzéket akarja hatalomba segíteni. Minden ilyen fellépést hatázottan visszautasított, és jelezte, hogy megvédik az ország szuverenitását.

Beszélt arról is, hogy a multik profitérdekeivel szemben a kormány a magyar emberek pártján áll, ezért fenntartják az árszabályozási eszközöket, tehát marad az árréscsökkentés.

A januári rezsistoppal kapcsolatosan jelezte, hogy mindenki fog értesítést kapni a teendőkről.

Vitályos Eszter emlékeztetett arra is, hogy a héten érkezik a bankszámlákra a 13. havi nyugdíj és a 14. havi első részlete, majd beszámolt az új beruházásokról, köztük egy hazai videójátékfejlesztő kutatás-fejlesztési támogatásáról, ami számos magas hozzáadottértékű munkahely létrehozását teszi lehetővé.

Kérdésre válaszolva Gulyás Gergely elmondta: Marco Rubio amerikai külügyminiszter a jövő hét elején érkezik hazánkba, de ez független Donald Trump esetleges látogatásától.

A gödi Samsung-gyárról szólva közölte: egy kampánykamuval állunk szembe, Szijjártó Péter feljelentést tett a rémhír terjesztőjével szemben.

Az informális uniós csúcs és Ukrajna támogatása kapcsán Gulyás Gergely rámutatott: az EU versenyképességi problémái több okra vezethetőek vissza, ezek közül az egyik legfontosabb az elhibázott szankciós politika. Ezt tetézi, hogy eurómilliárdokat küld Brüsszel Ukrajnába, már ezermilliárdos tételről beszélnek, és ez soha nem fog megtérülni. A kormány szerint az EU érdeke a béke és a szankciós rezsim megszüntetése lenne.

Külön kitért arra, hogy egyes nyugati multinacionális vállalatok a haszonélvezői az EU keleti politikájának, az emberek és a helyi vállalkozások számára viszont az egy csapás, valamint megismételte, hogy a leválás az orosz gázról fenntarthatatlanná tenné a rezsicsökkentést.

Kérdésre válaszolva elmondta, hogy a nemzetbiztonsági szolgálatok természetesen figyelik a beavatkozási kísérleteket, a szakszolgálatok feladata ezek kivédése. Jelezte azt is, hogy bármiféle ukrán katonai akció valószínűtlen, de minden fenyegetésre figyelnek. Beszélt arról is, hogy Magyarországnak nem érdeke Ukrajna EU-tagsága, de valójában az unió egészét is hátrányosan érintené.

A gödi Samsung-gyár körüli hírekre visszatérve Gulyás Gergely nyomatékosan leszögezte: sem Göd, sem Vác, sem senki nem mért határérték fölötti károsanyagszintet az üzemterületen kívül, minden erről szóló állítás spekuláció. A gyáron belül észlelt szabálytalanságokat a munkaügyi hatóságok vizsgálták ki, és rendszeresen ellenőrzik a gödi gyárat épp úgy, mint más üzemeket is. Amikor találtak valamit, bírságoltak. Minden más a miniszter szerint kitaláció.

A Magyar Hírlap munkatársa arról kérdezte Gulyás Gergelyt, hogy az Európai Unió bátorítja-e Ukrajnát a Magyarország elleni fellépései során? Válaszában a miniszter elmondta, nem tudnak arról, hogy Brüsszel bármikor számon kérte volna a kijevi vezetésen a magyaroknak címzett fenyegetéseket. A kormány azt látja: mivel Magyarország akadálya annak, hogy Ukrajnát fel lehessen venni az EU-ba, ezért van egy közös kijevi és brüsszeli érdek a kormány megbuktatására.

Az ukrán EU-csatlakozásra vonatkozó kérdésünkre azt felelte, ha a Bizottság valamilyen módon megkerüli az egyhangúság követelményét, azzal olyan súlyosan sértené az alapszerződéseket, hogy azzal gyakorlatilag vége is lenne az uniónak. Hozzátette: az Egyesült Államoknak nem fűződik érdeke ahhoz, hogy az EU erős legyen, így Washington akár támogathatja is a béke keretében a gyorsított felvételt, de ez nem jelent semmit, hiszen erről a tagállamoknak kell dönteniük, egyhangúlag.