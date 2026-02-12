Krasznahorkai László az ELTE díszdoktora lesz

Az intézmény szerdai közleménye szerint a díszdoktori avatást az ELTE Krasznahorkai-év programsorozatának részeként, szeptember 18-án tartják.

Mint felidézték, az ELTE Nobel-díjas alumnusa, Krasznahorkai László 1983-ban szerzett magyar-népművelő diplomát az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán.

A Svéd Akadémia tavaly október 9-én jelentette be Stockholmban, hogy a most 72 éves Krasznahorkai Lászlónak ítélte oda az irodalmi Nobel-díjat látnoki erejű életművéért, amely az apokaliptikus terror közepette megerősíti a művészet erejét. Az író december 10-én vette át az elismerést; a 2002-ben Nobel-díjjal kitüntetett Kertész Imre után ő a második magyar nyelven publikáló író, aki megkapta a legrangosabb nemzetközi irodalmi kitüntetést.

Krasznahorkai László fontosabb művei: Sátántangó (1985); Az ellenállás melankóliája (1989); Háború és háború (1999); Északról hegy, Délről tó, Nyugatról utak, Keletről folyó (2003); Seiobo járt odalent (2008); Báró Wenckheim hazatér (2016); Aprómunka egy palotáért – Bejárás mások őrületébe (2018), Herscht 07769 (2021).

Az ELTE Krasznahorkai-évének folyamatosan bővülő programkínálata az egyetem erre a célra létrehozott oldalán, a https://btk.elte.hu/krasznahorkai linken érhető el.