Idén közel ezer kilométernyi útszakasz újul meg országosan
A fejlesztések elsődleges célja minden esetben a balesetek megelőzése
Nagy Bálint kiemelte: a hétezer kilométer felújítása mellett közel ezer kilométer új, kétszer két sávos utat építettek.
Az államtitkár szerint a vidék megerősítésének egyik legerősebb eszköze, hogy biztonságosabbá tegyék a településeket és a közöttük zajló közlekedést. Jelezte, a fejlesztések elsődleges célja minden esetben a balesetek megelőzése, a balesetek számának csökkentése és a közlekedésbiztonság növelése.
„Legalább ilyen fontos a közlekedési komfort javítása is. Amikor egy-egy település vagy térség gazdasági erejéről, fejlődési lehetőségeiről beszélünk, akkor óriási jelentősége van annak, hogy milyen minőségű közúthálózat áll rendelkezésre” – mutatott rá az államtitkár.