Idén közel ezer kilométernyi útszakasz újul meg országosan

2010 óta a Magyar Közút kezelésében lévő 30 ezer kilométernyi útból több mint hétezer teljes egészében megújult, az idén pedig további több mint 800 kilométernyi szakasz újul meg – ismertette az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) közlekedésért felelős államtitkára sajtótájékoztatón szerdán a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Taktakenézen.

Nagy Bálint kiemelte: a hétezer kilométer felújítása mellett közel ezer kilométer új, kétszer két sávos utat építettek.

Az államtitkár szerint a vidék megerősítésének egyik legerősebb eszköze, hogy biztonságosabbá tegyék a településeket és a közöttük zajló közlekedést. Jelezte, a fejlesztések elsődleges célja minden esetben a balesetek megelőzése, a balesetek számának csökkentése és a közlekedésbiztonság növelése.

„Legalább ilyen fontos a közlekedési komfort javítása is. Amikor egy-egy település vagy térség gazdasági erejéről, fejlődési lehetőségeiről beszélünk, akkor óriási jelentősége van annak, hogy milyen minőségű közúthálózat áll rendelkezésre” – mutatott rá az államtitkár.