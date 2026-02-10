2026. február 10., kedd

Belföld

A Digitális Állampolgár weboldal most újabb fontos funkcióval bővült

Már asztali számítógépen is elérhető a DÁP digitális aláírása

MH/MTI
 2026. február 10. kedd. 13:55
Már asztali számítógépen is elérhető a Digitális Állampolgárság Program (DÁP) digitális aláírása – közölte a Digitális Magyarország Ügynökség kedden az MTI-vel.

A Digitális Állampolgár weboldal most újabb fontos funkcióval bővült
A webes digitális aláírás használatához továbbra is szükség van a Digitális Állampolgár mobilalkalmazásra
Fotó: dap.gov.hu

A közlemény szerint a Digitális Állampolgár weboldal most újabb fontos funkcióval bővült: a digitális állampolgárok már nemcsak a mobilalkalmazásban, hanem a dap.gov.hu/ugyintezes/digitalis-alairas oldalon is aláírhatják szerződéseiket, meghatalmazásaikat és egyéb hivatalos dokumentumaikat, így kényelmesen és egyszerűen tudnak élni a digitális aláírás előnyeivel azok is, akik könnyebben vagy szívesebben intézik ügyeiket a számítógép előtt.

A webes digitális aláírás használatához továbbra is szükség van a Digitális Állampolgár mobilalkalmazásra, aktív digitális állampolgárságra és érvényes aláírótanúsítványra – tették hozzá.

