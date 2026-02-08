Tarolt a Fidesz az időközi választáson

Eddig feloldhatatlannak tűnt a patthelyzet, ami Balmazújváros képviselő-testületét uralta. A mai napon tartott időközi választáson ugyanakkor átbillent a mérleg nyelve a kormánypártok irányában. Sokan országos jelentőségűnek látták a mostani összecsapást, ugyanis a Fidesz ellen egyetlen ellenzéki párt sem indított jelöltet, a helyi ellenzéki egyesület politikusa és egy független jelölt szállt csak ringbe.

A 17 ezres Hajdú-Bihar vármegyei Balmazújváros egyik egyéni választókerületében sorsdöntő időközi választást tartottak. A településen ugyanis 2024 júniusa óta a helyi képviselő testületben a polgármesterrel együtt, tizenketten foglaltak helyet, közülük hatan a Fidesz–KDNP színeiben politizáltak, hatan pedig a Közösen Balmazújvárosért Egyesület tagjai voltak. A helyzet azonban most, a kormánypártok jelöltjének győzelmével alapvetően változott meg.

Rendkívül, az időközi választáshoz képest magas, 50 százalék feletti részvétel mellett, nyert mandátumot Nagy Zoltán, a kormánypárt jelöltje, aki a szavazatok 47 százalékát szerezte meg. A helyi ellenzéki egyesület jelöltje, Molnár Péter volt, aki a voksok 43 százalékát kapta meg. Egy harmadik, független jelölt kilenc százalékot kapott.

Így pedig a képviselő-testületben többsége lett a kormánypártoknak, és megszűnik az elmúlt években kialakult helyzet, amely az ellenzéki képviselők munkakerülésének köszönhetően alakult ki – írta meg a Magyar Nemzet.