2026. február 9., hétfő

Előd

EUR 377.21 Ft
USD 318.00 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Belföld

Orbán Viktor Szekszárd térségének polgármestereivel tárgyalt

A miniszterelnök Horváth István és Lázár János társaságában egyeztetett a fejlesztésekről

MH/ MTI
 2026. február 9. hétfő. 18:19
Megosztás

Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn Horváth István országgyűlési képviselő és Lázár János építési és közlekedési miniszter társaságában Szekszárd térségének polgármestereivel tárgyalt a térség fejlesztési terveiről Szedresen – tájékoztatta az MTI-t a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály.

Orbán Viktor Szekszárd térségének polgármestereivel tárgyalt
Orbán Viktor miniszterelnök Szekszárd térségének polgármestereivel tárgyal Szedresen. A kormányfő mellett Lázár János építési és közlekedési miniszter, szemben Horváth István, a térség fideszes országgyűlési képviselője
Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Az egyeztetésen részt vett Lehőcz Regina főispán; Zsikó Zoltán, a Tolna Vármegyei Közgyűlés alelnöke; Bordács József, Fadd polgármestere; Figler János, Sárpilis polgármestere; Fülöp János, Őcsény polgármestere; Gáncs István, Tengelic polgármestere; Gerő Attila, Sióagárd polgármestere; Heberling Tibor, Decs polgármestere; Rafajlovics Miklós, Medina alpolgármestere; Kovács János, Szedres polgármestere; Molnár István, Alsónyék polgármestere; Orbán Zsolt, Fácánkert polgármestere; Sebestyén István, Báta polgármestere; Sipos Lajos, Pörböly polgármestere; Tóth István, Bogyiszló polgármestere; Tóth Korinna, Várdomb polgármestere; Balogh Zoltán, Tolna polgármestere, valamint Máté Péter, Szekszárd alpolgármestere.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink