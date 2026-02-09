Belföld
Orbán Viktor Szekszárd térségének polgármestereivel tárgyalt
A miniszterelnök Horváth István és Lázár János társaságában egyeztetett a fejlesztésekről
Az egyeztetésen részt vett Lehőcz Regina főispán; Zsikó Zoltán, a Tolna Vármegyei Közgyűlés alelnöke; Bordács József, Fadd polgármestere; Figler János, Sárpilis polgármestere; Fülöp János, Őcsény polgármestere; Gáncs István, Tengelic polgármestere; Gerő Attila, Sióagárd polgármestere; Heberling Tibor, Decs polgármestere; Rafajlovics Miklós, Medina alpolgármestere; Kovács János, Szedres polgármestere; Molnár István, Alsónyék polgármestere; Orbán Zsolt, Fácánkert polgármestere; Sebestyén István, Báta polgármestere; Sipos Lajos, Pörböly polgármestere; Tóth István, Bogyiszló polgármestere; Tóth Korinna, Várdomb polgármestere; Balogh Zoltán, Tolna polgármestere, valamint Máté Péter, Szekszárd alpolgármestere.