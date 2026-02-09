Orbán Viktor Szekszárd térségének polgármestereivel tárgyalt

Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn Horváth István országgyűlési képviselő és Lázár János építési és közlekedési miniszter társaságában Szekszárd térségének polgármestereivel tárgyalt a térség fejlesztési terveiről Szedresen – tájékoztatta az MTI-t a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály.