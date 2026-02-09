Belföld
Orbán Viktor: Nemet mondunk Brüsszelnek, kimaradunk a háborúból, és újra naggyá tesszük Magyarországot!
Balmazújváros megmutatta: nem lesz itt brüsszeli bábkormány
Fotó: Orbán Viktor fb oldala
A kormányfő hétfő reggel közzétett bejegyzésében hangsúlyozta, hogy a vasárnapi balmazújvárosi voksolás is megmutatta: nem lesz itt brüsszeli bábkormány.
"Tegnap azért győztünk, amiért kilenc hét múlva is győzni fogunk: mert mi az emberek oldalán állunk" - zárta bejegyzését Orbán Viktor.