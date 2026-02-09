"Hiába a szakmányban gyártott kamukutatások, hiába a nagy csinnadrattával bejelentett kamuprogram, hiába a Brüsszelből kirendelt szakértők hada, és hiába a magyar Jockey Ewingok meg a bank- és multivezérek élére vasalt műmosolya, a magyar emberek átlátnak a szitán" - fogalmazott saját közösségi oldalán a miniszterelnök.

Orbán Viktor: Nemet mondunk Brüsszelnek, kimaradunk a háborúból, és újra naggyá tesszük Magyarországot!

A kormányfő hétfő reggel közzétett bejegyzésében hangsúlyozta, hogy a vasárnapi balmazújvárosi voksolás is megmutatta: nem lesz itt brüsszeli bábkormány.

"Tegnap azért győztünk, amiért kilenc hét múlva is győzni fogunk: mert mi az emberek oldalán állunk" - zárta bejegyzését Orbán Viktor.