Magyarország és Georgia példát mutat - ellenállnak Brüsszelnek

Magyarország és Georgia élen jár a globális patrióta forradalomban, a két országot az erős külső nyomás ellenére szuverén nemzeti kormány vezeti, amelyet eddig nem sikerült megtörni kívülről – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Budapesten.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a georgiai kollégájával, Maka Bocsorisvilivel közösen tartott sajtótájékoztatóján kifejtette, hogy az elmúlt időszak krízisei nyomán egy új világrend van kialakulóban, amelyben azok tudnak erősek maradni, azok tudják megóvni az eredményeiket és a biztonságukat, akik megőrzik a szuverenitásukat, akik nem engedik, hogy beleszóljanak a dolgaikba és hogy zsarolják őket.

Aláhúzta, hogy Magyarország és Georgia is ilyen ország, amelyek nem engedik, hogy belerángassák őket a háborúba, hogy beleavatkozzanak a belügyeikbe és rájuk erőltessék az idegeneket, így biztonságban tudnak maradni és meg tudják őrizni az identitásukat.

„És ez napi küzdelem. Ellentétben a közhiedelemmel itt nincsen lefutott mérkőzés. A szabadságunkért, a szuverenitásunkért és a biztonságunkért végzett küzdelem napi erőfeszítéseket igényel. Miért? Azért, mert Brüsszelben nem adják fel” – figyelmeztetett.

„Mindaddig, amíg Ukrajnában háború zajlik, mindaddig, amíg Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke, addig nekünk napi feladatot jelent ellenállni a nyomásnak, ellenállni a zsarolásnak, ellenállni a provokációnak, ezáltal pedig kimaradni az Ukrajnában zajló háborúból” – tette hozzá.

Szijjártó Péter kiemelte, hogy Magyarország és Georgia azért tudott eddig ellenállni a külső nyomásnak és zsarolásnak, mert mindkét országot erős, szuverén nemzeti kormány vezeti.

„És sem Magyarország, sem Georgia szuverén nemzeti kormányát nem sikerült eddig megtörni, holott napi szintű kísérletek zajlanak erre. És nem is fogjuk hagyni, hogy megtörjenek minket” – szögezte le.

Majd úgy vélekedett, hogy a két ország élen jár a globális patrióta forradalomban, amelyeknek a példája világosan mutatja ennek a forradalomnak a sikerét.

„És hiába próbált Brüsszel beavatkozni a georgiai választásokba is, beletört a bicskájuk, és Georgiában szuverén nemzeti kormányt választottak. Mi, magyarok mindig is kiálltunk Georgia mellett, ezért mindig megvétóztuk azokat a kísérleteket, amelyekkel szankciókat akartak kivetni georgiai kormánytagokra és tisztségviselőkre, mi mindig ellene voltunk a vízumkorlátozásoknak, mi soha nem értettünk egyet azzal, hogy az Európai Unióhoz csatlakozás miatt Georgiának le kellene mondani a szuverenitásáról” – tudatta.

A miniszter végül arra is kitért, hogy szerinte az EU óriási hibát követ el azzal, hogy Georgiát távol tartja a közösségtől, ugyanis az ország felvétele megerősítené a blokkot.

„És inkább Georgiával kellene a szorosabb együttműködésről tárgyalni, semmint Ukrajnával, merthogy Ukrajna Georgiával ellentétben viszont nemcsak gyengítené az Európai Uniót, hanem veszélyt is hozna az Európai Unióba. A háború, a maffia és a silány gabona veszélyét” – fogalmazott.