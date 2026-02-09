Közös ügy, hogy a magyar családok erősek maradjanak

Közös ügyünk, hogy a magyar családok erősek legyenek a jövőben is – mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) családokért felelős államtitkára hétfőn Budapesten, a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS) konferenciáján.

Koncz Zsófia a Házasság hete alkalmából tartott, Házasság és közélet című rendezvényen kiemelte, a nemzeti kormány a megszorítások helyett a családok támogatásában hisz, ezért indította el Európa legnagyobb adócsökkentési programját, és növeli évről évre a minimálbért, aminek köszönhetően bizonyos családtámogatások is minden évben emelkednek.

Magyarország nemzetközileg is példát mutat a családtámogatási rendszerével, de ugyanilyen fontos felhívni a figyelmet az értékekre, a házasság és a család fontosságára, mert ha ezek erősödnek, akkor a nemzet és a társadalom is erősebb lesz – hangsúlyozta az államtitkár.

Koncz Zsófia arról beszélt, hogy 2010 után családbarát fordulat történt, aminek köszönhetően 10 év alatt megduplázódott a házasságkötések száma, és negyedével nőtt a házasságban született gyerekek aránya.

Fűrész Tünde, a KINCS elnöke a szervezet egyik kutatását ismertetve elmondta, a magyarok többsége házasságpárti, és a fiatalok többsége is házasságban szeretné leélni az életét.

Ugyanakkor a megkérdezettek 97 százaléka szerint a jó házasságért tenni kell, továbbá sokan egyetértenek azzal, hogy a házasság érzelmi biztonságot nyújt és növeli a boldogságérzetet – fűzte hozzá.

A rendezvény kerekasztal-beszélgetésére meghívott, közéleti szerepet vállaló házaspárokról azt mondta, ők a megbízhatóság példaképei, akik nemcsak társukhoz, hanem elveikhez, közösségeikhez is elkötelezetten ragaszkodnak.

A konferencián a házasságról, a munka és a magánélet összeegyeztetéséről mesélt kerekasztal-beszélgetésen Koncz Zsófia és férje, Varkoly Ádám, Szerencs alpolgármestere, Fazekas Csilla, Budapest I. kerületének alpolgármestere és férje, Ondré Péter, az Agrármarketing Centrum ügyvezetője, valamint Zsigó Róbert, a KIM parlamenti államtitkára és felesége, továbbá Steiner Attila energetikáért felelős államtitkár és felesége, Steiner-Isky Annamária, a Női Digitális Polgári Kör (DPK) társalapítója.