„Ki kell maradni a háborúból, és ehhez konfliktust kell vállalni Brüsszellel!”

Vitályos Eszter kiemelte a nemzeti petíció szükségességét

MH/ MTI
 2026. február 9. hétfő. 23:36
Ki kell maradnunk a háborúból, ehhez pedig nemeket kell mondani, és konfliktust kell vállalni Brüsszellel – írta a kormányszóvivő hétfőn a Facebook-oldalán.

„Ki kell maradni a háborúból, és ehhez konfliktust kell vállalni Brüsszellel!”
Vitályos Eszter kormányszóvivő
Fotó: MH/Török Péter

Vitályos Eszter a közösségi oldalára feltöltött videójában kiemelte: a nemzeti petíciót nagyon fontos kitölteni. Ugyanis Ukrajna 800, illetve 700 milliárd dollárt követel az Európai Uniótól, és ez csak az ő a választókerületében azt jelentené, hogy a következő években ott semmilyen fejlesztés nem valósulna meg, mert „100 milliárd forintnyi elvonást tartalmaz ez az összeg” – mondta a politikus, hozzátéve, hogy ezt semmiképpen nem tudja támogatni.

Vitályos Eszter úgy fogalmazott: „nagyon fontosnak gondolom, hogy álljunk ki amellett, hogy nem támogatjuk sem Ukrajna rezsiköltségét, sem a háború folytatását, sem pedig a rezsicsökkentés eltörlését”.

