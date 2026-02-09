Kaposváron is Fidesz-győzelem várható

A korábbinál szorosabb eredmény, de a Fidesz egyértelmű győzelme várható a kaposvári választókerületben – a Real-PR 93 januári felmérése szerint.

A vidék kutatója, a Real-PR 93 2026 januárjában 1000 fős, személyes kérdezésen alapuló felmérést készített Somogy vármegye 1-es választókerületében, amelynek Kaposvár a székhelye.

A választókerületi felmérés eredménye visszaigazolta az országos trendeket. A Real-PR 93 múlt év decemberi országos kutatása a biztos szavazók bázisán 11 százalékpontos Fidesz-előnyt azonosított, amely a 2022-esnél 5 százalékponttal kevesebb. Ugyan a Fidesz 2026-os választási győzelme a kutatás alapján nagyon valószínű, négy évvel ezelőtti országos előnyének közel harmadát elvesztette a kormánypárt új kihívójával szemben.

Ebbe a trendbe illeszkedik a somogyi felmérés eredménye. 2022-ben ugyanebben a választókerületben a Fidesz-KDNP jelöltje, Gelencsér Attila a szavazatok 47,63 százalékát, míg baloldali kihívója 34,8 százalékot szerzett. A Mi Hazánk jelöltje, 5,91, a Kétfarkú Kutyapárt jelöltje 2,33 százalékot kapott. Az összes többi (további öt) jelöltre együttesen a szavazatok 9,45 százaléka jutott.

A Real-PR 93 felmérése szerint „most vasárnap” a részvétel közel azonos lehet a négy évvel ezelőttihez (akkor 70, most 72 százalék). A kormánypárti jelölt, aki változatlanul Gelencsér Attila, a leadott szavazatok 42,3 százalékát szerezheti meg (az összes biztos szavazó besorolása esetén), kihívója 37,9 százalékot kapna. A pártverseny átalakulásából előnyösen jött ki a Mi Hazánk, melynek jelöltje egyenesen a szavazatok 10,6 százalékát szerezheti meg. Az önállóan induló DK-s jelölt 4,7, a kutyapárti jelölt 4, míg a szocialista 0,6 százalékra számíthat.

Összességében, még a hibahatárok figyelembevételével is, nagyon valószínűnek tűnik, hogy a Fidesz-KDNP megőrzi Kaposvár képviseletét a következő Országgyűlésben is. Ez a körzet 2022-ben a 32. legszorosabb választókerület volt, ha itt közel öt százalékos a Fidesz előnye, további 74 választókerületben ennél nagyobb is lehet – derül ki a sajtóközleményből.