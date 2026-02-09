2026. február 9., hétfő

Füstmérgezésben meghalt egy férfi a Szabolcs környékén

A lángok Piricsén, egy családi házban csaptak fel

 2026. február 9. hétfő. 19:43
Lakóház egyik szobája égett a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Piricsén hétfőn délben, a tűz okozta füstben egy ember meghalt – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF).

A lángok a település Bélteki utcájában lévő száz négyzetméteres családi ház hálószobájában csaptak fel, a cserépkályha mellett felhalmozott tűzifa égett. A kis területen pusztító lángok a tűzoltók kiérkezése előtt kialudtak, azonban a tűz miatt keletkezett füstben egy hatvanas éveiben járó férfi életét vesztette. A macskája is elpusztult – írták.

Hozzátették: a tüzelő feltehetően egy kipattant szikra miatt kapott lángra, a tűz pontos keletkezési okát tűzvizsgálat fogja feltárni.

