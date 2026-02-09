Belföld
Füstmérgezésben meghalt egy férfi a Szabolcs környékén
A lángok Piricsén, egy családi házban csaptak fel
Képünk illusztráció
Fotó: MH-archív/Varga Imre
A lángok a település Bélteki utcájában lévő száz négyzetméteres családi ház hálószobájában csaptak fel, a cserépkályha mellett felhalmozott tűzifa égett. A kis területen pusztító lángok a tűzoltók kiérkezése előtt kialudtak, azonban a tűz miatt keletkezett füstben egy hatvanas éveiben járó férfi életét vesztette. A macskája is elpusztult – írták.
Hozzátették: a tüzelő feltehetően egy kipattant szikra miatt kapott lángra, a tűz pontos keletkezési okát tűzvizsgálat fogja feltárni.