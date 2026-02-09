Fogyatékossággal élők támogatása

Kósa Ádám elmondta, hogy az EFOP Plusz Fogyatékos és sajátos nevelési igényű fiatalok munkatapasztalat-szerzésének támogatása, munkakompetenciák fejlesztése elnevezésű pályázat célja a 16 és 29 év közötti, pályakezdő, fogyatékossággal élő fiatalok foglalkoztathatóságának javítása, nyílt munkaerőpiacra történő felkészítése, számukra munkagyakorlat, munkaszocializáció, munkatapasztalat-szerzés biztosítása akkreditált foglalkoztatóknál.

Hozzátette, a legfontosabb, hogy ezek a fiatalok megszerezzék az első munkatapasztalatukat, fejlesszék a munka világához szükséges kompetenciáikat, és reális esélyt kapjanak a nyílt munkaerőpiacon. „Sokkal több ez, mint a jövedelem, mert önállóságot, közösséget és biztonságot ad. A fogyatékossággal élő emberek esetében pedig a munkavállalás az egyik legerősebb eszköz a társadalmi részvétel és a láthatóság erősítésére” – tette hozzá az államtitkár. Kósa Ádám azt mondta, hogy a megváltozott munkaképességű, fogyatékossággal élő emberek foglalkoztatási szintje a 2010-ben mért 18 százalékról mára közel 50 százalékra emelkedett. Hozzátette, hogy mindez közös munka, a kormányzati intézkedések, az akkreditált foglalkoztatók szakmai tapasztalata és mindenekelőtt az érintett emberek kitartása és teljesítménye áll mögötte.

Az államtitkár megemlítette, hogy a támogatásokat folyamatosan bővítette a kormány. Míg 2025-ben 74,9 milliárd forint állt rendelkezésre a rehabilitációs foglalkoztatás támogatására több mint 31 ezer munkavállaló munkahelyének támogatásával, 2026-ban a fejlesztő foglalkoztatásra fordítható összeg 11,28 milliárd forintra, a rehabilitációs foglalkoztatásra szánt pedig 81,9 milliárd forintra nőtt – mondta. „Emellett 5,8 milliárd forint támogatás szolgálja a súlyos vagy halmozottan fogyatékossággal élő honfitársaink célzott támogatását” – tette hozzá Kósa Ádám.

A most bemutatott felhívás kifejezetten a fiatalokra fókuszál, mert évente átlagosan mintegy 6000 fogyatékossággal élő vagy SNI fiatal fejezi be tanulmányait. Hozzátette, a tapasztalatok szerint jelentős részüknek épp a munkatapasztalat hiánya miatt nehéz az elhelyezkedés, az álláskeresés akár évekig is eltarthat, ezen szeretne változtatni a kormány ezzel a pályázati programmal. „Nagyon fontos, hogy a felhívás az akkreditált foglalkoztatókat támogatja 30 és171 millió forint között igényelhető támogatással” – tette hozzá Kósa Ádám.