Belföld
Erős nemzetekből épülhet erős Európa
A magyar kormány nemet mond az EU nemzeti identitásokat felülíró politikájára és szövetséget épít az Osztrák Szabadságpárttal
Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter a Christian Hafeneckerrel, az Osztrák Szabadságpárt főtitkárával (b) folytatott egyeztetést követő sajtótájékoztatón a bécsi magyar nagykövetségen
Fotó: MTI/Filep István
A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a magyar kormány erős szövetségben áll az Osztrák Szabadságpárttal.
Kiemelte: a magyar kormányt patrióta, modern keresztény kormány, elkötelezett a magyar nemzet mellett, és üdvözli mindazokat, akik a saját nemzetük üdve mellett elkötelezettek.
Hankó Balázs elmondta, hogy az egyeztetésen az Erasmus+ programból kizárt egyetemek jövőjéről is beszéltek.