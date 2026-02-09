2026. február 10., kedd

Előd

EUR 377.21 Ft
USD 318.00 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Belföld

Erős nemzetekből épülhet erős Európa

A magyar kormány nemet mond az EU nemzeti identitásokat felülíró politikájára és szövetséget épít az Osztrák Szabadságpárttal

MH/ MTI
 2026. február 9. hétfő. 22:17
Megosztás

Erős nemzetekből épülhet erős Európa, ezért nemet mondunk az Európai Bizottság nemzeti identitásokat felülíró politikájára – mondta Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter hétfőn a bécsi magyar nagykövetségen tartott sajtótájékoztatón, miután egyeztetést folytatott Christian Hafeneckerrel, az Osztrák Szabadságpárt főtitkárával.

Erős nemzetekből épülhet erős Európa
Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter a Christian Hafeneckerrel, az Osztrák Szabadságpárt főtitkárával (b) folytatott egyeztetést követő sajtótájékoztatón a bécsi magyar nagykövetségen
Fotó: MTI/Filep István

A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a magyar kormány erős szövetségben áll az Osztrák Szabadságpárttal.

Kiemelte: a magyar kormányt patrióta, modern keresztény kormány, elkötelezett a magyar nemzet mellett, és üdvözli mindazokat, akik a saját nemzetük üdve mellett elkötelezettek.

Hankó Balázs elmondta, hogy az egyeztetésen az Erasmus+ programból kizárt egyetemek jövőjéről is beszéltek.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink