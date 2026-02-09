Erős nemzetekből épülhet erős Európa, ezért nemet mondunk az Európai Bizottság nemzeti identitásokat felülíró politikájára – mondta Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter hétfőn a bécsi magyar nagykövetségen tartott sajtótájékoztatón, miután egyeztetést folytatott Christian Hafeneckerrel, az Osztrák Szabadságpárt főtitkárával.

Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter a Christian Hafeneckerrel, az Osztrák Szabadságpárt főtitkárával (b) folytatott egyeztetést követő sajtótájékoztatón a bécsi magyar nagykövetségen

A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a magyar kormány erős szövetségben áll az Osztrák Szabadságpárttal.

Kiemelte: a magyar kormányt patrióta, modern keresztény kormány, elkötelezett a magyar nemzet mellett, és üdvözli mindazokat, akik a saját nemzetük üdve mellett elkötelezettek.

Hankó Balázs elmondta, hogy az egyeztetésen az Erasmus+ programból kizárt egyetemek jövőjéről is beszéltek.