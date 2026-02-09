2026. február 10., kedd

Előd

EUR 377.21 Ft
USD 318.00 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
Belföld

"Csak mi tudunk nemet mondani a háborúra"

Orbán Viktor saját közösségi oldalán hétfő este jelent meg újabb videó

MH
 2026. február 9. hétfő. 23:18
A miniszterelnök szerint a 2026-os lesz a háború előtti utolsó választás.

"Csak mi tudunk nemet mondani a háborúra"
A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (középen j) országjárásának szekszárdi állomásán 2026. február 9-én. Mellette Horváth István fideszes országgyűlési képviselő
Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

A kormányfő hozzátette: "Akire most szavaznak, az lesz a kormányrúdnál, amikor a háború és béke kérdéséről kell dönteni. Csak mi tudunk nemet mondani a háborúra. Csak a Fidesz a biztos választás!"

