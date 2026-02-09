Belföld
"Csak mi tudunk nemet mondani a háborúra"
Orbán Viktor saját közösségi oldalán hétfő este jelent meg újabb videó
A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (középen j) országjárásának szekszárdi állomásán 2026. február 9-én. Mellette Horváth István fideszes országgyűlési képviselő
Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
A kormányfő hozzátette: "Akire most szavaznak, az lesz a kormányrúdnál, amikor a háború és béke kérdéséről kell dönteni. Csak mi tudunk nemet mondani a háborúra. Csak a Fidesz a biztos választás!"
