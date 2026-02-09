A miniszterelnök szerint a 2026-os lesz a háború előtti utolsó választás.

A kormányfő hozzátette: "Akire most szavaznak, az lesz a kormányrúdnál, amikor a háború és béke kérdéséről kell dönteni. Csak mi tudunk nemet mondani a háborúra. Csak a Fidesz a biztos választás!"