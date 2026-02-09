A választás tétje, hogy fennmaradnak-e a családtámogatások

A választás tétje a családtámogatások tekintetében óriási, hiszen az ellenzék hatalomra jutásával veszélybe kerülnének a mostani juttatások – mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára hétfőn az M1 aktuális csatorna reggeli műsorában.

Koncz Zsófiát annak kapcsán kérdezték, hogy ezekben a napokban kapják meg jövedelemadó-mentes bérüket a 40 és a 30 év alatti édesanyák, valamint a családi adókedvezményben részesülők.

Az államtitkár közölte: különleges év az idei, ugyanis a magyar családok korábban soha nem látott méretű és mértékű – a GDP 5 százalékát kitevő, 4802 milliárd forintnyi – támogatást kapnak 2026-ban, ezzel közel 1000 milliárd forinttal több jut számukra, mint a tavalyi költségvetésben.

Kiemelte, a kormány tavaly indította el Európa legnagyobb adócsökkentési programját. Ennek keretében mentesült a személyi jövedelemadó (szja) megfizetése alól a csecsemőgondozási díj (csed), a gyermekgondozási díj (gyed), megtörtént a családi adókedvezmény duplázásának első lépése júliusban, jött az Otthon Start Program szeptemberben, októberben pedig a kabinet egy régi álmát tudta teljesíteni, amikor egy lépésben a háromgyermekes édesanyák váltak szja-mentessé – sorolta.

Idén a Családi adócsökkentés plusz program keretében további három fő dolgot tettek, folytatta Koncz Zsófia, hozzátéve, hogy egyrészt a családi adókedvezmény duplázásának a másik fele is megtörtént egymillió családot érintve, emellett a 40 év alatti kétgyermekes édesanyák szja-mentessé váltak, továbbá bővítették a 30 év alatti egygyermekes édesanyák szja-mentességét.

Éppen e napokban érkezik meg a családokhoz a megemelkedett fizetés, ami pedig „nagyon komoly új mozgástér a családoknak” – hívta fel a figyelmet, rámutatva, hogy csak januártól félmillió édesanya vált szja-mentessé, ami egy átlagkereset esetén 109 ezer forint pluszt jelent havonta.

Utalt arra, hogy a kormány elkötelezett a folytatásban: a kétgyermekes anyák lépcsőzetesen szereznek jogosultságot az szja-mentességre, így 2027-től az 50 év alatti, 2028-től a 60 év alatti, 2029-től pedig valamennyi kétgyermekes édesanya megkapja az élethosszig tartó szja-mentességet.

Éppen ezért óriási a választás tétje , hiszen a családtámogatások, szja-mentességek, juttatások fenntartására a jelenlegi nemzeti kormány a garancia – jelentette ki az államtitkár.

Hangsúlyozta, hogy a Fidesz-kabinetek az elmúlt tizenöt évben – a koronavírus, az ukrajnai háború, a gazdasági nehézségek, az infláció – ellenére is betartották ígéreteiket, s mindig a magyar családok mellett állt a kormány.

Koncz Zsófia a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában mindezzel összefüggésben közölte: Brüsszel arra készül, hogy az Ukrajnának ígért százmilliárdokat az európaiaktól és a magyar emberektől vegye el. Ezt szerinte akár a családtámogatások eltörlése, a rezsiárak elszabadulása árán is megtennék, ezzel pedig a magyar családokat is veszélybe sodornák.

A jelenleg is zajló nemzeti petíció kitöltésével éppen abban segíthetnek az emberek, hogy a brüsszeli tervek ne valósulhassanak meg, s a magyar emberek és családok pénzét a jövőben is a magyar családokra fordíthassák – mutatott rá.