Orbán Viktor: Ukrajna Magyarország ellensége!

Orbán Viktor szerint az esély és az előny nem jelent feltétlenül győzelmet, a versenynek mindig „a végén van vége”, de a számok azt mutatják, hogy a Fidesz az április 12-i választás favoritja. A miniszterelnök ezúttal Szombathelyen beszélt a Digitális Polgári Körök háború ellenes gyűlésén.

A miniszterelnök felidézte, hogy a Szerbia elleni támadás idején a Nyugat azt szerette volna, ha Magyarország is bekapcsolódik a hadműveletbe – innen is lőni kellett volna a déli szomszédunkat. De ezt akkor elutasítottuk, és Washington elfogadta az érveinket. – Ez azt mutatja, hogy lehet nemet mondani, ha az embernek van bátorsága hozzá - jelentette ki Orbán Viktor.

Visszautalt a második világháborúra is, amiben Szombathely a „negyedik vagy ötödik” legnagyobb veszteséget szenvedte a magyar városok közül. – Tehát soha többé háború – szögezte le, majd ettől kezdve a résztvevők kérdéseire válaszolt.

Kérdésre válaszolva Orbán Viktor felsorolt számos nyugat-magyarországi beruházást és fejlesztést, illetve kitért arra is, hogy az ő célja nem utolérni Ausztriát, hanem amiben lehet, abban jobbnak lenni az osztrákoknál. Az előnyükről szólva egyébként azt mondta: az osztrákok nem jobbak nálunk, csak tőlük 1955-ben vonultak ki a szovjetek, tőlünk meg 1989-90-ben. Tehát helyzeti előnyük volt.

A kampányban szemben álló erőkről szólva emlékeztetett rá, hogy a kormány a nehéz időkben sem vezetett be olyan megszorításokat, mint Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon, ehelyett fokozottan bevonta a multikat a közterhek viselésébe, ezért érhető, hogy ezek a nemzetközi vállalatcsoportok most a Fidesz-KDNP bukásában érdekeltek.

Egy másik kérdésre reagálva felidézte, hogy 2010 óta 4000 ezer templomot újítottak fel, és építettek számos újat is. Szerinte ezen a nem-hívőknek sem kell felszisszenni, mert egy nemzet ereje nagyban függ a közösségek erejétől, ezért támogatja a kormány a családokat, de a lelki közösségeket is. – Amit oda adunk, azzal az egész országot építjük – fogalmazott.

Az EU háborús politikájáról szólva kiemelte, az egymást követő lépéseket folyamatukban szemlélve nyilvánvaló, hogy mi történik: előbb megszakították a diplomáciai kapcsolatokat Oroszországgal, aztán jött a fegyverkezés, elkezdődött a sorkatonaság visszaállítása, és már nyíltan beszélnek arról, hogy 2030-ra az uniónak készen kell állnia az összecsapásra. – Egy tervet hajtanak végre – mondta, és ebből levonta a következtetést, hogy a 2026-os lehet a háború előtti utolsó választás abban az értelemben, hogy most dől el: Magyarország kimarad-e ebből.

Emlékeztetett arra is, hogy a NATO-főtitkár már arról beszél, hogy küldjünk katonákat Ukrajnába. Orbán Viktor szerint mindegy, hogy ezeket békefenntartóként vagy miként címkézik fel, hiszen az oroszok lőni fognak rájuk, ezzel pedig a küldő országok közvetlen háborús szereplővé válnak.

A kormányfő beszélt arról is, hogy a Fidesz azért lépett ki az Európai Néppártból, mert ránk akarták kényszeríteni az illegális migráció elfogadását. Aki szerinte a néppárt tagja, az nem tehet mást, mint követi az európai fősodort, ami most háború párti, és elvárja a tagállamoktól, hogy erőn felül támogassák Ukrajnát.

Hozzátette: az elmúlt években sokáig próbálták meggyőzni őt, hogy változtasson a magyar érdekeket mindenek elé helyező álláspontján, de erre nem volt hajlandó, ezért akar Brüsszel kormányváltást.

Végül egy, a kárpátaljai magyarok helyzetét érintő kérdésre válaszul Orbán Viktor elmondta: „az régen volt, amikor balekoknak nézhettek minket”, minden atrocitást feljegyez és megfelelő módon kezelni is fog a kormány. Leszögezte az is: Ukrajnát nem szabad beengedni az EU-ba, mert háborúba rántanak minket, és ez akkor is igaz, ha békét kötnek az oroszokkal, mert nem garantálható, hogy nem újul ki a konfliktus. Hozzátette: a biztonsági kockázatok mellett anyagilag is káros lenne az ukrán tagság, ugyanis tönkre tenné a közép-európai agráriumot. Ezért a kormány álláspontja világos: együttműködés, stratégiai partnerség – igen; EU-tagság – nem.

Kitért arra is, hogy a kétoldalú kapcsolatok normalizálásához Kijevnek fel kell hagynia azzal az állandó brüsszeli követelőzéssel, hogy Magyarországot válasszák le az orosz energiahordozókról. Aki ilyet tesz, az szerinte nem Magyarország ellenfele, hanem ellensége.

Egyúttal jelezte, hogy ő a békéért dolgozik, és ebben erős szövetségesei vannak – a jövő héten lesz Donald Trump béketanácsának alakuló ülése, ezért Washingtonba utazik.