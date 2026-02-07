Kövér László: a családok csak a nemzetben tudják kiteljesíteni erejüket

A családok erejüket csak a nemzetben tudják kiteljesíteni, a nemzet pedig csak általuk képes egy független és cselekvőképes állam megalkotására és fenntartására - mondta az Országgyűlés elnöke szombaton az Országházban, a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének (KCSSZ) XII. családi napján.

Kövér László, az Országgyűlés elnöke, a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége (KCSSZ) XII. családi napjának fővédnöke megnyitja a rendezvényt az Országházban 2026. február 7-én. Jobbra Márton Zsuzsanna, a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének elnöke, Osztie Zoltán atya, a Jó, hogy vagy! Életvédők Szövetsége alapítója és Beneda Attila családokért felelős helyettes államtitkár (KIM)

Kövér László, aki a rendezvény fővédnöke, úgy fogalmazott: a család szövetség egy életre, és azon is túl, „mert mindaz, amit teszünk, túlmutat a nemzedékünkön, és a következő generációk életében visszhangzik”.

„Az élet mindenek felett értékes” - hangsúlyozta az Országgyűlés elnöke, hozzátéve: a családok az életet szolgálják, „nem tökéletesen, de a lehető legjobban”.

„Ez pedig az ég alatt, itt a földön, a lehető legmagasztosabb küldetés, amiben halandó embernek része lehet” - értékelt Kövér László.

Mint mondta, a mai korszellem az embert család nélküli, nemzet nélküli és önazonosság nélküli magányra akarja ítélni. „Miként az ember, úgy egy család sem élhet azonban teljes életet önmagában (…). Közösségekre van szükség, amelyek körbeveszik a családot, amelyekhez kapcsolódni lehet” - mutatott rá a házelnök.

„Napjainkban a nagyvilágban és Európában zajló változások okán olyan időket élünk, amikor az esedékes magyarországi országgyűlési választásokon nemcsak jövőt, hanem sorsot is választunk. Nemcsak magunknak és családtagjainknak, hanem a nemzetünknek és hazánknak is” - hívta fel a figyelmet Kövér László.

„A család az a biztos pont, ami meg tud tartani minket akkor is, amikor a világ körülöttünk bizonytalanná válik, mint manapság” - hangsúlyozta Beneda Attila, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családügyekért felelős helyettes államtitkára.

„Kárpátalja családjai nap mint nap tanúságot teszek kitartásról, hitről és bátorságról, valamint arról, hogy a legnehezebb törvények között is lehet jövőt építeni, gyermeket nevelni” - mutatott rá Beneda Attila.

„Mi magyarok jól tudjuk: a nemzet nem csupán határok kérdése, a nemzetet a szívünkben hordozzuk (…). Ezért hisszük, hogy minden család számít, éljen bárhol a Kárpát-medencében” - fogalmazott a helyettes államtitkár.

A Kárpát-medencei családszervezetek szövetségét tömörítő családok értékrendje világos és időtálló: házasság, család, gyermekvállalás, nagycsalád - hangsúlyozta Márton Zsuzsanna, a KCSSZ elnöke.

Ezek nem elvont eszmék, hanem olyan stabil értékek, melyek nemzedékeket kötnek össze és amelyek megtartják a közösségeinket akkor is, amikor a világ gyorsan változik - tette hozzá Márton Zsuzsanna.

A köszöntő beszédek után tartott, a vasárnap kezdődő Házasság hete „A hűség szabadsága” jelmondatát viselő konferencián Nacsa Lőrinc, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára arról beszélt, hogy a családot - mint intézményt - manapság egyre több támadás éri.

„A világ ma azt próbálja meg elhitetni velünk, hogy a család már többé nem érték, hogy az egyén önmagában minden köteléktől függetlenül teljes és boldog lehet. Mi azonban nem értünk ezekkel a gondolatokkal egyet. Az ember ugyanis csak közösségben válhat igazán teljessé” - mondta az államtitkár.

„Anyanyelvi oktatás, kultúra, közösség, hit, gazdasági erő - ezekre van szükség, hogy megmaradjunk szülőföldünkön, megőrizzük nemzeti identitásunkat és hogy magyar jövőt építsünk” - hangsúlyozta Nacsa Lőrinc.

A szervezők közlése szerint a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének XII. családi napjára mintegy négyszáz család érkezett Délvidékről, Erdélyből, Kárpátaljáról, Felvidékről, valamint az anyaországból az Országházba. A gyerekeknek és fiataloknak különböző programokkal készültek, a szülőknek szervezett A hűség szabadsága elnevezésű tanácskozáson pedig mások mellett Strédl Terézia pszichológus, a komáromi Selye János Egyetem egyetemi docense, valamint Osztie Zoltán atya, a „Jó, hogy vagy!” Életvédők Szövetsége alapítója tartanak előadásokat.