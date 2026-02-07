Brüsszel bábjai már készülődnek a pénzbehajtásra

Brüsszel bábjai már készülődnek is a pénzbehajtásra. Mondjunk nemet nekik! - buzdított a nemzeti petíció aláírására a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára szombaton a közösségi oldalán.

Hidvéghi Balázs a Facebookon közzétett bejegyzésében úgy értékelt, hogy soha ekkora nyomás és ekkora tét nem volt Magyarországon, mint most.

„Azt akarják, hogy beálljunk a háborúpárti sorba, és odaadjuk a magyarok pénzét Ukrajnának” - fogalmazott.

Kiemelte: fontos, hogy „most minél több magyar üzenje meg, nem fizetünk!”, Brüsszel ugyanis hadigazdálkodást vár el a tagállamoktól.

Azt akarják, hogy az európai emberektől átpumpálják a pénzt az ukrán háborúra. A parancs már megszületett. Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke kimondta, bármennyibe kerül is és bármeddig tart is, Ukrajnát támogatni kell - fejtette ki az államtitkár.

Hidvéghi Balázs szerint a háborúpárti országok ezt szép sorban teljesítik is, megszorításokat és adóemeléseket jelentenek be.

„És ne legyen senki naiv”, a Tisza is pontosan ezt tenné itt, Magyarországon. „Tessék figyelni, mi történik ott, ahol Brüsszel bábjai kerülnek hatalomra” - mondta Hidvéghi Balázs.

Hozzátette: a Tisza testvérpártja épp most jutott hatalomra Hollandiában. Hivatalosan még meg sem alakult a kormányuk, de az ottani Magyar Péter már most bejelentette, „szabadságadó” néven új hadiadót vezetnek be a személyi jövedelemadó megemelésével, amit hadi kiadásokra fognak költeni - közölte.

Az államtitkár szerint Brüsszel bábjai Magyarországon is ugyanerre készülnek. Gőzerővel szervezik a pénzbehajtást. A valódi programjuk, amit Brüsszelnek írnak, több ezer milliárdos megszorítást és adóemelést tartalmaz. „Mindenkinek. A gyermekes családoknak. A dolgozóknak. A vállalkozásoknak. A fiataloknak, nyugdíjasoknak. Mindenkinek. Mindenkitől elvennének, csak hogy Brüsszelnek megfeleljenek, és a magyaroktól is behajtsák a pénzt a háborúra és Ukrajnára” - fogalmazott.

„Persze ne várjuk tőlük, hogy erről őszintén beszéljenek. Kétszínű játékot űznek” - jegyezte meg. Rámutatott: ők maguk mondták, a valódi terveikről nem beszélhetnek a választásokig, mert akkor megbuknának, utána azonban mindent lehet.

„Most van itt az idő, hogy ennek megálljt parancsoljunk!” - figyelmeztetett a fideszes politikus, hozzátéve, hogy a postaládákban már ott van vagy hamarosan megérkezik a nemzeti petíció.

„Kérem, csatlakozzanak hozzá! Üzenjük meg Brüsszelnek és bábjainak együtt, egy, erős hangon: nem fizetünk” - szólított fel Hidvéghi Balázs.