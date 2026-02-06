Tragikus hirtelenséggel elhunyt az M1 hírolvasója

Korábbi munkahelye, a kiskunfélegyházi rádió a közösségi oldalán búcsúzott Kontra Györgytől, azt írják, tragikus hirtelenséggel hunyt el.

Kontra György az egykori Sirius Rádió, majd a Kiskun és a Trió TV munkatársa volt. 2011 és 2014 között a kiskunfélegyházi Rádió Smile rádióban helyezkedett el, ahol hírszerkesztőként és hírolvasóként dolgozott.

2015-ben került az MTVA-hoz. Az M1 aktuális csatornán a Híradó bemondójaként és a Világhíradó műsorvezetőjeként vált országosan ismertté.