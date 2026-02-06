Belföld
Tragikus hirtelenséggel elhunyt az M1 hírolvasója
2015-ben került az MTVA-hoz
Fotó: Nemzeti Audiovizuális Archívum
Kontra György az egykori Sirius Rádió, majd a Kiskun és a Trió TV munkatársa volt. 2011 és 2014 között a kiskunfélegyházi Rádió Smile rádióban helyezkedett el, ahol hírszerkesztőként és hírolvasóként dolgozott.
2015-ben került az MTVA-hoz. Az M1 aktuális csatornán a Híradó bemondójaként és a Világhíradó műsorvezetőjeként vált országosan ismertté.
