2026. február 6., péntek

Előd

Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség hétfőtől

Az akció célja a közlekedésbiztonság növelése

MH/MTI
 2026. február 6. péntek. 16:53
A rendőrség február 9. és 15. között Magyarország teljes területén közúti ellenőrzést tart – közölte az Országos Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Szolgálata pénteken a police.hu oldalon.

Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség hétfőtől
Képünk illusztráció
Fotó: NurPhoto via AFP/Klaudia Radecka

Azt írták, hogy az országos akció az ittas és bódult járművezetők kiszűrését célozza, az alkohol- és drogfogyasztás közúti kockázatainak visszaszorítása érdekében.

Az akció célja a közlekedésbiztonság növelése, valamint a balesetek megelőzése, „hiszen a közlekedésben a józanság nem választás kérdése, hanem alapvető feltétel” – fogalmaztak.

