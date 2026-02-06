Belföld
Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség hétfőtől
Az akció célja a közlekedésbiztonság növelése
Képünk illusztráció
Fotó: NurPhoto via AFP/Klaudia Radecka
Azt írták, hogy az országos akció az ittas és bódult járművezetők kiszűrését célozza, az alkohol- és drogfogyasztás közúti kockázatainak visszaszorítása érdekében.
Az akció célja a közlekedésbiztonság növelése, valamint a balesetek megelőzése, „hiszen a közlekedésben a józanság nem választás kérdése, hanem alapvető feltétel” – fogalmaztak.