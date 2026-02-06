Orbán Viktor Szombathelyre invitál

Fontos eseményre emlékeztetett a miniszterelnök. Folytatódik a Digitális Polgári Körök háborúellenes rendezvénysorozata, amelynek következő állomása február 7-én, szombaton Szombathely lesz. Orbán Viktor a közösségi oldalán jelezte, hogy a korábbi, hatvani gyűléshez hasonlóan ezúttal is személyesen vesz részt az eseményen.

Orbán Viktor a közösségi oldalán egyszerű, de egyértelmű üzenettel hívta fel a figyelmet a háborúellenes gyűlés sorozat következő eseményére.

Orbán Viktor Február 7-én Szombathelyen ismét személyesen szól majd a résztvevőkhöz

Holnap Háborúellenes gyűlés Szombathelyen! Ott találkozunk!

– írta a miniszterelnök, egy „Szombathely, jövünk!” feliratú fotó kíséretében.

Objektum doboz

Mint ismeretes, a Háborúellenes Gyűlés legutóbbi állomását Hatvanban tartották, ahol óriási érdeklődés mellett, telt ház előtt szólalt fel a kormányfő. A rendezvény középpontjában akkor is a béke melletti kiállás, valamint Magyarország háborúból való kimaradásának fontossága állt. A szervezők és a résztvevők visszajelzései alapján Szombathelyen is hasonló érdeklődésre számítanak.

A kormányfő már a hatvani gyűlést követő napon bejelentette a következő helyszínt, jelezve, hogy a háborúellenes országjárás folytatódik. A kisebb országjáró fórumok mellett Orbán Viktor párhuzamosan hétvégente ezeken a nagyobb, nyilvános gyűléseken is felszólal, ahol közvetlenül találkozhat a szimpatizánsokkal – írta meg az Origo.