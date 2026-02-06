Orbán Viktor hangsúlyozta: Ukrajna minden bűnét feljegyzik

A miniszterelnök a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsoráben péntek reggel többek között arról beszélt, hogy a háború blokkolja a növekedést, de ennek ellenére jelentős teljesítményt ad le a magyar gazdaság, így többek között 11 százalékkal nő a minimálbér. Orbán Viktor arról is beszélt, hogy Donald Trumpot Magyarországra várják.

Orbán Viktor kormányfő a beszélgetés elején közölte, négy éve a baloldali ellenzéket támogatta az Egyesült Államok. Mostanra ez megváltozott, régi szövetség van a mostani elnök és Magyarország között – mondta, reagálva Donald Trump csütörtöki bejegyzésére reagált, amelyben az amerikai elnök Orbán Viktort méltatta, illetve neki tulajdonítja a magyar–amerikai kapcsolatok erősödését, és ismételten hangsúlyozta, hogy teljes mértékben támogatja a miniszterelnök újraválasztását.

Kiemelte: a háború ügyében egyetértés van közöttük, „mivel mi is a béke oldalán állunk, hasonlóasn Trumphoz”.

Trump folyamatosan újabb és újabb kísérletekkel áll elő, és ehhez kellenek európai szövetségesek a béke ügyében – közölte. Orbán Viktor szerint folyamatosan jönnek az amerikai cégek Magyarországra – tette hozzá.

Egyelőre nem lehet tudni, jön-e Magyarországra Trump.

Nincs szükség semmilyen megszorításra

A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy fenntarthatóak a most bevezetett intézkedések. A magyar gazdaság idén és jövőre is 5 százalék körüli költségvetési hiánnyal számolhat – tette hozzá.

„Van egy olyan vélemény, miszerint megszorításra lenne szükség, de a valóság az, hogy miközben 1 százalék alatti növekedés van, addig 11 százalékkal nőtt a minimálbáér” – mondta.

Arra emlékeztetett, hogy a háború blokkolja a növekedést, mégis jelentős teljesítményt ad le a magyar gazdaság. A munka és a család összekapcsolása meghozta a maga eredményét – közölte.

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy szamárság a 13. és a 14. havi megszüntetésének a sürgetése. Az időseknek jár ez az összeg, és a gazdaságnak meg kell tudnia termelnie ezeket a forrásokat. Brüsszelből kérik ezeket a lépéseket, hogy szüntessék meg ezeket a lépéseket – tette hozzá.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy Brüsszel ezt a pénzt inkább Ukrajnába küldené.

A magyar családoknál jobb helyen van a pénz, mint Kijevben – mondta a kormányfő.

Nyugat-Európában mindenhol megszorítások vannak, mert Brüsszel kiadta a parancsot, hogy hadigazdaságra kell áttérni. Ukrajnának 1500 milliárd eurót akarnak adni. Magyarországon ezekre nemet mondanak, persze itthon is lehetnének megszorítások, ha a Tisza kerülne hatalomra. A Tisza egy brüsszeli projekt – jelentette ki Orbán Viktor.

„Egy kiugrott tiszás világosan elmondta, hogy két program van” – fogalmazott a miniszterelnök. „Itt az a trükk történt, hogy a Tisza már egy éve megmondta, hogy hazudni fognak, mert megmondták, hogy ők nem mondják el mire készülnek, mert megbuknának”.

„Mi meg fogjuk védeni a rezsicsökkentést. Nem lehetséges leválni az orosz energiahordozókról és megtartani a rezsicsökkentést. Aki ilyet állít az vagy nem tudja, mit beszél, vagy hazudik” – tette hozzá a kormányfő.

Objektum doboz

Orbán Viktor a háború veszélyei kapcsán hangsúlyozta, hogy három súlyos következmény van: elviszik Ukrajnának Magyarország pénzét, magyar fiatalokat soroznak be katonának, továbbá az, hogy nyugati katonákat állomásoztatnak Ukrajnában. Szerinte, ha ezt meglépik, akkor a háború határa közelebb kerül Magyarországhoz, és a katonáink célpontokká válnak Oroszország előtt.

Újra hangsúlyozta, hogy Magyarország nem fog belépni a háborúba, nem fogja támogatni európai és magyar katonák állomásoztatását Ukrajnában. Meggyőződése szerint, Ukrajna EU-s tagsága azonnali háborút jelent Oroszországgal, ezért szerinte világosan ki kell jelenteni, hogy semmilyen körülmények között nem keveredhetünk háborúba Oroszországgal.

„Minden bűnüket feljegyezzük”

Ukrajna felvétele közvetlen háborús fenyegetést jelent minden európai ország számára – szögezte le, hozzátéve, hogy elsősorban a magyarok szenvednének a leginkább, ezért próbálják lebeszélni „európai barátainkat erről a szamárságról”.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy Ukrajnában nem remélhetik, hogy a magyarok elfogását, kínzását a magyar kormány szó nélkül tűri.

Kijelentette, hogy az első lépés csak a kényszersorozók kitiltása volt Magyarországról, szerinte világossá kell tenni az ukránok felé, hogy „figyelünk, minden bűnüket feljegyezzük, és ennek következményei lesznek”.

Orbán Viktor kijelentette, hogy tudni kell nemet mondani, mert ha nem teszik, akkor őket is berántják és pontosan emiatt akar bábkormányt Brüsszel Magyarországon.