A Magyar Posta megkezdte Budapesten a választási értesítők kézbesítését

 2026. február 6. péntek. 18:16
A Magyar Posta megkezdte Budapesten a választási értesítők kézbesítését, és február 20-ig mintegy nyolcmillió küldeményt juttat el az ország valamennyi megyéjébe a jogosultaknak.

Mintegy nyolcmillió választási értesítőt kézbesít a posta
Képünk illusztráció
Fotó: ANP via AFP/ANP MAG

A posta MTI-hez pénteken eljuttatott közleménye szerint a választási értesítő nem könyvelt küldemény, ezért azt a megszokottak szerint a címzett levélszekrényébe helyezik a postások.

Választásról szóló értesítőt minden, a szavazóköri névjegyzékben szereplő, bejelentett magyarországi lakóhellyel rendelkező, nagykorú magyar állampolgár kap – tették hozzá.

Felhívták a figyelmet arra, hogy ha valaki választásra jogosult, de mégsem kap értesítőt, akkor a helyileg illetékes önkormányzat jegyzőjéhez (helyi választási iroda) fordulhat a pótlással kapcsolatos igényével.

Az országgyűlési választásokkal kapcsolatos további információk elérhetők a Nemzeti Választási Iroda hivatalos honlapján – olvasható a közleményben.

