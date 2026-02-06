Mintegy nyolcmillió választási értesítőt kézbesít a posta

A Magyar Posta megkezdte Budapesten a választási értesítők kézbesítését, és február 20-ig mintegy nyolcmillió küldeményt juttat el az ország valamennyi megyéjébe a jogosultaknak.

A posta MTI-hez pénteken eljuttatott közleménye szerint a választási értesítő nem könyvelt küldemény, ezért azt a megszokottak szerint a címzett levélszekrényébe helyezik a postások.

Választásról szóló értesítőt minden, a szavazóköri névjegyzékben szereplő, bejelentett magyarországi lakóhellyel rendelkező, nagykorú magyar állampolgár kap – tették hozzá.

Felhívták a figyelmet arra, hogy ha valaki választásra jogosult, de mégsem kap értesítőt, akkor a helyileg illetékes önkormányzat jegyzőjéhez (helyi választási iroda) fordulhat a pótlással kapcsolatos igényével.

Az országgyűlési választásokkal kapcsolatos további információk elérhetők a Nemzeti Választási Iroda hivatalos honlapján – olvasható a közleményben.