Belföld
Mintegy nyolcmillió választási értesítőt kézbesít a posta
A Magyar Posta megkezdte Budapesten a választási értesítők kézbesítését
A posta MTI-hez pénteken eljuttatott közleménye szerint a választási értesítő nem könyvelt küldemény, ezért azt a megszokottak szerint a címzett levélszekrényébe helyezik a postások.
Választásról szóló értesítőt minden, a szavazóköri névjegyzékben szereplő, bejelentett magyarországi lakóhellyel rendelkező, nagykorú magyar állampolgár kap – tették hozzá.
Felhívták a figyelmet arra, hogy ha valaki választásra jogosult, de mégsem kap értesítőt, akkor a helyileg illetékes önkormányzat jegyzőjéhez (helyi választási iroda) fordulhat a pótlással kapcsolatos igényével.
Az országgyűlési választásokkal kapcsolatos további információk elérhetők a Nemzeti Választási Iroda hivatalos honlapján – olvasható a közleményben.