Emléktáblát avattak a Magyar Urológusok Társaságának

Kökény Zoltán, a budapesti Péterfy Sándor utcai Kórház és Rendelőintézet főigazgatója (b), Majoros Attila, a Semmelweis Egyetem Urológiai Klinikájának egyetemi docense, a Magyar Urológusok Társasága vezetőségi tagja (b2) és Beöthe Tamás fekvőbeteg-ellátásért felelős orvosigazgató-helyettes, az urológiai osztály osztályvezető főorvosa leleplezi a Magyar Urológusok Társasága fennállásának 100. évfordulója alkalmából állított emléktáblát a Péterfy Sándor utcai Kórház és Rendelőintézetben 2026. február 6-án. A márványtábla Madarassy István Kossuth-díjas ötvös- és szobrászművész alkotása

Ez alkalomból Majoros Attila, a Semmelweis Egyetem Urológiai Klinikájának egyetemi docense, a Magyar Urológusok Társasága vezetőségi tagja hangsúlyozta: ezen emléktábla avatása azt is jelenti, hogy keressük a gyökereinket és tisztelettel emlékezünk nemes elődjeinkre, akik száz évvel ezelőtt megalakították a Magyar Urológusok Társaságát.

Felidézte, hogy a társaság 1925. február 16-án Illyés Géza professzor vezetésével jött létre. A szervezet biztosította a szakterület összefogását, koordinációját és a strukturált urológiai képzés kialakítását. Mindez lehetővé tette, hogy most, 100 év elmúltával, sok urológusgenerációt követően is készen álljanak az urológusok a tudásukat átadni a jövő nemzedékének. Hangsúlyozta: az oktatás az a tevékenység, amely leginkább hidat képez a múlt, a jelen és a jövő között.

Úgy folytatta: a Péterfy Sándor utcai kórház urológiai osztálya mind történetét, mind szakmaiságát tekintve a hazai urológiai betegellátás kiemelt intézménye, amely az egyik legnagyobb hagyománnyal bír. A fiatal urológus generációk oktatásának, továbbképzésének megreformálásában vezető szerepe volt Buzogány István főorvosnak, akinek vezetésével országosan szervezett és strukturált szakorvosképzés jött létre - mondta.

Kökény Zoltán, az intézmény főigazgatója arról szólt, hogy a márványtábla avatásával tisztelegni kívánnak a magyar urológia egy évszázados szakmai múltja előtt, hangsúlyozva azt a meghatározó szerepet, amelyet a kórház a fővárosi és regionális betegellátásban betölt.

Felidézte, hogy a Péterfy Sándor utcai kórház története több mint 175 évre nyúlik vissza és 1898-tól már szervezett urológiai ellátás folyt az intézményben. A márványtábla emléket állít mindazon elődöknek, akik tudásukkal és elhivatottságukkal hozzájárultak a magyar urológia szakmai rangjának emeléséhez.

Az ünnepség végén Kökény Zoltán, Majoros Attila és Beöthe Tamás fekvőbeteg-ellátásért felelős orvosigazgató-helyettes, az urológiai osztály osztályvezető főorvosa leleplezte a márványtáblát, Madarassy István Kossuth-díjas ötvös- és szobrászművész alkotását.