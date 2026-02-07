Félmilliárd forintra pályázhatnak önkormányzatok, felsőoktatási intézmények és civilek, 2026-ban is folytatja a kormány az uniós pályázatok önerő támogatását – közölte a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium (KTM) pénteken.

A magyar kormány továbbra is folytatja az uniós pályázatok önerő támogatását (képünk illsuztráció)

A közlemény szerint a Magyar Kormány 2026-ban is elkötelezetten dolgozik azon, hogy Magyarország az uniós forrásokat leghatékonyabban felhasználó tagállamok élmezőnyében maradjon, és tovább erősítse a városok és régiók közötti együttműködést.

A közvetlen uniós projektek önerő támogatására idén legalább 500 millió forintos keret áll rendelkezésre, amellyel a kormány célja, hogy kézzelfogható fejlődést, stabilitást és biztonságot garantáljon a települések, intézmények és vállalkozások számára – írták.

A közigazgatási és területfejlesztési miniszter által 2026-ban meghirdetett felhívás (www.kormany.hu, www.palyazat.gov.hu) új lendületet ad a fejlesztéseknek, és hozzájárul a gazdasági növekedéshez, a munkahelyteremtéshez, valamint a helyi közösségek megerősödéséhez – hangsúlyozták.

Hozzátették, hogy a lehetőség széles kör számára nyitott: költségvetési szervek, önkormányzatok, egyesületek, egyházi jogi személyek, civil szervezetek, felsőoktatási intézmények és gazdasági társaságok egyaránt részesülhetnek a támogatásból.

A támogatási kérelmek befogadására a felhívás közzétételétől folyamatosan, a forrás kimerüléséig van lehetőség – áll a minisztériumi közleményben.