Török csempészárut fogtak a NAV emberei

Csempészcigarettát, hamis ruhákat és parfümöket találtak egy török buszon

MH/MTI
 2026. február 5. csütörtök. 21:22
Több mint 1700 doboz török zárjegyes cigarettát, hamis ruhákat és parfümöket találtak a pénzügyőrök egy Párizsba tartó török buszon, amelyet az M86-os autóút hegyfalui szakaszánál ellenőriztek – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) csütörtökön.

Török csempészárut fogtak a NAV emberei
Illegális dohányterméket foglaltak le a NAV emberei (képünk illusztráció)
Fotó: Facebook/Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Az egyik utas bőröndjéből 1710 doboz török zárjegyes cigaretta, a sofőr csomagjai közül több mint 400 hamisított farmer, póló és pulóver, míg a csomagtérben lévő kartondobozokból 121 üveg hamis parfüm került elő.

A pénzügyőrök a több mint 4,5 millió forint értékű cigarettát, valamint a több száz darab hamis terméket lefoglalták.

Az ügyben jövedéki törvénysértés, költségvetési csalás és iparjogvédelmi jogok megsértése bűncselekmény miatt indult eljárás – áll a közleményben.

