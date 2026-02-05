Belföld
Török csempészárut fogtak a NAV emberei
Csempészcigarettát, hamis ruhákat és parfümöket találtak egy török buszon
Illegális dohányterméket foglaltak le a NAV emberei (képünk illusztráció)
Fotó: Facebook/Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Az egyik utas bőröndjéből 1710 doboz török zárjegyes cigaretta, a sofőr csomagjai közül több mint 400 hamisított farmer, póló és pulóver, míg a csomagtérben lévő kartondobozokból 121 üveg hamis parfüm került elő.
A pénzügyőrök a több mint 4,5 millió forint értékű cigarettát, valamint a több száz darab hamis terméket lefoglalták.
Az ügyben jövedéki törvénysértés, költségvetési csalás és iparjogvédelmi jogok megsértése bűncselekmény miatt indult eljárás – áll a közleményben.