2026. február 5., csütörtök

Előd

Belföld

Péntektől kézbesítik a februári dupla és a 14. havi nyugdíj első negyedét

Az ellátások csaknem 34 százalékát ma is készpénzben, postai kézbesítéssel fizetik ki

MH/MTI
 2026. február 5. csütörtök. 22:17
Korábban, már péntektől kezdik kézbesíteni a februári dupla nyugdíj és a 14. havi első negyedét – tudatta a Magyar Posta az MTI-vel közleményben csütörtökön.

Péntektől kézbesítik a februári dupla és a 14. havi nyugdíj első negyedét
Péntektől érkezik a dupla nyugdíj
Fotó: MH archív/Hegedűs Márta

A Magyar Posta már február 6-án megkezdi a februárban esedékes, a 13. havi, és a 14. havi nyugdíj első negyedének ütemezett kézbesítését. A kifizetések egy összegben, egyazon utalványon érkeznek, amelyen a három tételt külön feltüntetve találják a címzettek. A nyugdíjak és nyugdíjszerű ellátások csaknem 34 százalékát ma is készpénzben, postai kézbesítéssel fizetik ki közel 800 ezer érintettnek.

„Felhívjuk a figyelmet, hogy munkatársaink legkésőbb a nyugdíjkifizetési naptárban meghatározott napon megkísérlik a kézbesítést, azonban – a kifizetés korábbi kezdése miatt – előbb is felkereshetik a címzetteket” – áll a posta közleményében.

Amennyiben a korábbi kézbesítésnél a postás nem talál átvételre jogosult személyt a címen, akkor a naptárban előre megjelölt hivatalos napon újra megkísérli a kézbesítést. Abban az esetben, ha a kézbesítés sikertelen lenne a naptárban előre megjelölt hivatalos napon is, a postás a megszokott módon értesítőt hagy, amellyel a címzett átveheti illetményét az értesítőn megjelölt letéti postán – közölték.

