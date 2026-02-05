2026. február 5., csütörtök

Mit olvas mostanában Orbán Viktor?

Megvan, hogy mikor jöhet a Rejtő-regény

A miniszterelnököt a Mandiner Klubesten arról kérdezték, mit olvas jelenleg. Orbán Viktor csattanós választ adott - írja az Origo.

Orbán Viktor miniszterelnök
Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Mindenkit meglepett a válasz: Orbán Viktor elmondta, hogy reggeli rutinja részeként Orbán Balázs utasításait olvassa. Mint kiderült, a miniszterelnök politikai igazgatója minden nap aktuális instrukciókkal látja el őt, megjelölve a nap legfontosabb témáit, kulcskérdéseit. Megtudtuk azt is, hogy ezek a szövegek egyben motivációs üzenetek is, így nem csoda, hogy a miniszterelnök így indítja a napjait, különösen ebben az időszakban. Orbán Balázs erre reagálva azt válaszolta:

Kitartást, Miniszterelnök úr, már csak 66 nap és utána jöhet Rejtő Jenő!”

