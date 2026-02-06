Mi, magyarok vagyunk a világ legtehetségesebbjei – mondta Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter a szaktárca és a Mathias Corvinus Collegium (MCC) Alapítvány együttműködési megállapodásának aláírásán csütörtökön Budapesten.

Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter (j) és Szalai Zoltán, az MCC főigazgatója a szaktárca és a Mathias Corvinus Collegium (MCC) Alapítvány együttműködési megállapodásának aláírásán a Kulturális és Innovációs Minisztériumban 2026. február 5-én

A miniszter hangsúlyozta: a magyar fiatalok a világ kutatási tehetségeinek rangsorában a tizedik helyén állnak. „Most arra kötünk szerződést az MCC-vel, hogy a jól megérdemelt első helyre törjünk” – jelentette ki, hozzátéve: a két intézmény stratégiai megállapodása arról szól, hogy kölcsönösen segítik egymást.

Az együttműködés segíti az MCC kiváló tehetséggondozási munkáját, amely nemcsak európai szinten, de világméretben is kiemelkedő – fogalmazott Hankó Balázs. Úgy folytatta: az MCC is segíti a Kulturális és Innovációs Minisztériumot (KIM), illetve a minisztérium által koordinált területeket, intézményeket, ifjúsági szervezeteket, kulturális szervezeteket.

A miniszter szavai szerint a cél az, hogy hazai és nemzetközi szinten mindenkinek megmutassák a magyar kiválóságot, valamint, hogy az érték és identitás mentén erősítsék meg a magyar szuverenitást.

„Mi, magyarok tehetségben, kitartásban, erőben a világ élén vagyunk. Mi, magyarok elkötelezettek vagyunk nemzetünk iránt, elkötelezettek vagyunk a normalitás és az érték mellett” – szögezte le.

Hankó Balázs közölte, erről szól az elmúlt években megújult, sikeres felsőoktatás is. Mint mondta, 12 magyar egyetem a világ legjobb 5 százalékba tartozik, vagyis három magyar hallgató közül kettő olyan intézménybe jár, ami a világ legjobb 5 százalékában van. Hozzátette: nemcsak az összegyetemi rangsorokban szerepelnek előkelő helyen a hazai intézmények, de szakrangsorokban is megháromszorozták a jelenlétet.

Szalai Zoltán, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) főigazgatója hangsúlyozta: az elmúlt két évben látszik az eddigi legkomolyabb, legnagyobb előrelépés a felsőoktatási rangsorokban. Ennek köszönhetően a magyar fiatalok diplomája nemzetközi szinten sokkal többet ér, mint korábban – mutatott rá. „Aki ma elmegy a felsőoktatásba, biztos lehet benne, hogy jó minőségű oktatást kap” – húzta alá.

A főigazgató ismertette, hogy az MCC tíz éves kortól a PhD fokozat megszerzéséig, sőt az alumni rendszereken keresztül élethosszig foglalkozik a tehetségek gondozásával több mint 30 helyszínen, nemcsak Magyarországon, de határon túl is. Olyan programokat nyújtanak a fiataloknak, amelyek kiegészítik a köz- és felsőoktatást – magyarázta.

Szalai Zoltán közölte, a KIM-mel kötött együttműködés értelmében az MCC diákjai minisztériumi területeken bekapcsolódhatnak különböző projektmunkákba, a legjobbak akár dolgozhatnak is a minisztériumban, valamint a KIM fiatal és tehetséges dolgozói is részt vehetnek MCC-s programokban.