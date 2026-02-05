Jó intézkedés az árrésstop, így jöhet a folytatása

A kormányülésen meghallgattunk egy tájékoztatást a kárpátaljai sorozással kapcsolatban, s ennek nyomán több döntést is hoztunk - jelentette ki a kormányinfón Gulyás Gergely. Utalt arra is, nem fizetünk Ukrajnáért, s ez az álláspontunk továbbra is változatlan. A kabinet legutóbbi ülésén Lantos Csaba energiaügyi miniszter is fölszólalt, aki az energiatároló programmal kapcsolatban közölte, eddig 75 ezren nyújtottak be pályázatot a lehetőségre. A döntése nyomán bővül a támogatás keretösszege azért, hogy még többen részesülhessenek belőle. Eljutottunk oda, hogy a főváros a közteherviselés kapcsán rablást kiállt, e miatt sikoltozik - holott ez egy természetes dolog - nyomatékosított Gulyás Gergely. Dobrev Klára gyakorlatilag folyatja a baloldal magyargyűlölő hagyományait, ez jellemezte mindig is az ő politikájukat - kommentálta tömören Gulyás Gergely Dobrev Klára minapi szavait.

Tavaly Sebestyén József, most pedig egy szívbeteg, többszörösen fölmentett honfitársunk halt meg a kényszersorozás miatt - kezdte a Kormányinfót Gulyás Gergely. Mint elmondta, a kormányülésen úgy döntöttek, az akcióban részt vevő ukrán tiszteket nem csak Magyarországról tiltják ki, de ezt a Schengeni övezetre vonatkozóan is kezdeményezték. Egy többszörösen fölmentett szívbeteg ember elragadása még egy megtámadott, háborúban álló országban is elfogadhatatlan. A kabinet felhívja az ukrán hatóságok figyelmét arra, hogy az alapvető emberi jogokat tiszteletben kell tartani. Különösen kényesek vagyunk arra, ha a Kárpátalján élő magyarság jogait veszik semmibe - húzta alá Gulyás Gergely.

Megjegyezte azt is, hogy „ezt" az Ukrajnát óhajtják fölvenni az EU-ba - s ezt a Kijevet támogatja rengeteg pénzzel az Európai Unió. A miniszter ismét hangsúlyozta, nem hajlandók sem katonákat, sem fegyvereket küldeni Ukrajnába, és fizetni sem fognak egy fillért sem. Ezt az álláspontot a lakosság is nyomatékosíthatja azzal, hogy visszaküldi a nemzeti petíció kitöltött íveit.

A nemzetgazdasági miniszter a szerdai kormányülésen bemutatta legutóbbi gazdasági intézkedéseket - emlékeztetett Gulyás Gergely. Mint kifejtette, Nagy Márton elmondta, februárban több millió családhoz érkezik több pénz, elsősorban a béremelések és az adókedvezmények nyomán. A növekedés egyik forrása a minimálbér emelése, a másik az szja-mentességek bővítése, amelyek a gyermeket nevelő anyákat érintik. 25 éves kor alatt senkinek nem kell személyi jövedelemadót fizetnie, 30 éves kor alatt az egy gyermekes édesanyák is mentesülnek, a két- és háromgyermekes anyák pedig teljes szja-mentességet kapnak - részletezte a tényeket a tárcavezető.

Nagy Márton arról is beszélt, hogy a hazai minimálbér az Európai Unióban a 13. legmagasabb. Itt kétlépcsős minimálbérrendszer működik, hiszen a garantált bérminimum mintegy 700 ezer embert érint, míg a klasszikus minimálbért nagyjából 200 ezren kapják - fogalmazott Gulyás Gergely.

A bérek emelkedése itt nem áll le, lévén a tanári fizetések az elmúlt időszakban megduplázódtak. Gulyás Gergely szerint fontos lépés, hogy a kulturális szektorban átlagosan 15 százalékos fizetésbővülést tapasztalhatnak az érintettek. A kabinet értékelése szerint ezek az intézkedések együtt érezhetően javítják a családok pénzügyi mozgásterét.

Fegyverpénzt nem először adunk, ennek van egy több éves gyakorlata, azaz itt sincs szó semmiféle kampányüzemmódról - húzta alá. Ez olyan embereknek jár, akik arra tették föl az életüket, hogy hazánkat akár az életük árán is megoltalmazzák - mondta. Újságírói kérdésre szólt arról, mivel a rendvédelmi igazgatásban dolgozók állami alkalmazottak, így az egymillió forintos otthonteremtési támogatás nekik is jár. Ugyancsak fontos, hogy akik a fegyveresekkel együtt dolgoznak, azok is részesüljenek a fizetésemelés áldásaiból. A belügyminiszter és a honvédelmi miniszter is jelezte az ezzel kapcsolatos igényeket, akik előterjesztést készítenek e témában - fogalmazott. Kiderült, fizetésemelés még az idén tavasszal lehet.

A kabinet ülésén Lantos Csaba energiaügyi miniszter is fölszólalt, aki az energiatároló programmal kapcsolatban közölte, eddig 75 ezren nyújtottak be pályázatot a lehetőségre. A döntése nyomán bővül a támogatás keretösszege azért, hogy még többen részesülhessenek belőle. Ez eredendően egy száz milliárd forint keretösszegű program volt, de most megvárjuk, hogy a pályázatok március 15-ig beérkezzenek. A cél, hogy minél többen tudjanak ne csupán termelni energiát, hanem tárolni is - fogalmazott Gulyás Gergely.

A miniszter után Vitályos Eszter tételesen fölsorolta, hogy az elmúlt időszakban mennyi és mekkora értékű beruházásokat adtak át hazánkban. Ezek együttes értéke egyébként elérte a 43 milliárd forintot.

Eljutottunk oda, hogy a főváros a közteherviselés kapcsán rablást kiállt, e miatt sikoltozik - nyomatékosított Gulyás Gergely. A konkrét ügyben a bíróság az Alkotmánybírósághoz fordult, s az eléggé egyértelműen határozott - mondta.

Karácsony Gergely az elmúlt időszakban többször is azzal riogatott, hogy hamarosan csődbe megy a főváros - aztán mégsem történt efféle esemény. Ha a főpolgármester esetleg nem minden alkalommal a vita lehetőségét keresné, hanem mondjuk az utak állapotával, azaz a kátyúzással törődne, akkor vélhetően a választópolgárok és az ide látogató vendégek is jobban örülnének - mondta némi malíciával a miniszter.

Gulyás Gergely a „Lázár-ügy” kapcsán határozottan közölte, nincs ilyen ügy. Lázár János sajnos mondott egy szerencsétlen mondatot, amiért aztán illő módon bocsánatot kért - húzta alá. Az RTL televízióra utalva beszélt arról, ha egy adott eseményen nemzetbiztonsági védelem alatt álló személy jelenik meg, és e találkozóra bűnözők is odatolakszanak, pláne tömegesen, akkor a hatósági feladatok közé tartozik, hogy ezeket a kockázatokat beazonosítsák majd elhárítsák.

Az árrésstop is szóba került a kormányinfón. Ezzel kapcsolatban Gulyás Gergely tudatta, a kabinet álláspontja szerint az intézkedés tökéletesen bevált és hatékony eszköznek bizonyult az árak száguldásának megfékezésében. A korábban meghozott határozat érdemben járult hozzá az infláció letöréséhez, ezért indokolt a fenntartása - azonban a részletekről nem azonnal, hanem pár héten belül dönt a kabinet. A miniszter Pálinkás Zsoltnak, a Tesco vezérigazgatójának minapi megszólalásait szimpla kampányfogásnak minősítette. Mint kifejtette, a multinacionális vállalatok egyértelmű és világos célja, hogy a választások után megszűnjenek a globális cégeket terhelő különadók. Mi viszont ezzel szemben továbbra is kitartunk amellett, hogy a terhek igazságos elosztására van szükség - mondta.

A Kormányinfón szóba került az Egyesült Államok Képviselőházának készített jelentés. Az amerikai Igazságügyi Bizottság tagjai igen súlyos állításokat fogalmaztak meg az Európai Bizottság (EB) működéséről. A dokumentum szerint Brüsszel évek óta tudatos és kemény nyomást gyakorol a legnagyobb technológiai cégekre - nem csak a szélsőséges, hanem a számukra politikailag kényelmetlen tartalmak eltávolítása érdekében is. A vizsgálat tömören oda lyukadt ki, hogy az EU Digitális szolgáltatásokról szóló jogszabálya korunkra a globális tartalomszabályozás eszközévé vált, amely már az amerikai szólásszabadságot is közvetlenül érintheti, veszélyeztetheti. Utóbbira reagálva Gulyás Gergely arról beszélt, hogy 2022-ben a magyar választásokba is egyértelmű beavatkozási kísérlet történt, mégpedig (az általa) „amerikai guruló dollároknak” nevezett fedett források által. Szerinte az EB már jóval korábban is alkalmazott hasonló módszereket más államok esetében.

Gulyás nyomatékkal leszögezte, Brüsszelnek nincs köze a szuverén nemzeti referendumokhoz, és nem is lenne szabad efféle lépéseket megkísérelnie. Az álláspontunk egyértelmű és világos, elfogadhatatlan a demokratikus döntésekbe való külső beavatkozás bármiféle formája.

Gulyás Gergely újságírói kérdésre közölte, a 13. és 14. havi nyugdíjak kifizetése napokon belül megindul. Akik postai kézbesítést kértek, péntektől kezdve kaphatják meg a járandóságukat, míg a banki utalást választók esetében a jóváírás február 12-én és 13-án várható.

Dobrev Klára gyakorlatilag folyatja a baloldal magyargyűlölő hagyományait, ez jellemezte mindig is az ő politikájukat - kommentálta tömören Gulyás Gergely azt, hogy a Demokratikus Koalíció és annak jelenlegi vezetője megfosztaná a határon túli nemzettestvéreinket a szavazati joguktól.

Az influenzajárvánnyal kapcsolatban Gulyás Gergely azt mondta, a leghatékonyabb védekezés a védőoltás felvétele. Az influenza elleni vakcina bőségesen rendelkezésre áll, bárki számára elérhető, aki élni szeretne e lehetőséggel - fogalmazott.