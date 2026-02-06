Folytatódik a csapadékos idő, töltődnek a talajok

Folytatódik az enyhe, csapadékos időjárás, tovább töltődik nedvességgel a talaj, amire főként a középső országrészben van nagy szükség, ahol még mindig sok nedvesség hiányzik a felső egyméteres rétegből is – írta a HungaroMet Zrt. csütörtöki agrometeorológiai elemzésében.

Az elemzés szerint az elmúlt egy hétben változékony, többször csapadékos, az ilyenkor szokásosnál enyhébb volt az időjárás. Az elmúlt tíz napban többnyire 10-35 milliméter közötti csapadék esett, a legtöbb az Alföld térségében, ahol a legnagyobb szükség volt rá. A csapadék nem egyszerre, hanem lassan, elosztva érkezett és a hóolvadás is lassú, így a nedvességnek van ideje a talajba szivárognia.

A harmincnapos csapadékösszeg az északnyugati országrészben 5-10 milliméterrel kevesebb a sokéves átlagnál, míg az ország nagyobb részén 5-30 milliméterrel több esett az ilyenkor szokásosnál. Az elmúlt 90 nap csapadékmennyiségében viszont az ország nagyobb részén hiány van, ami az északnyugati, a középső és az északkeleti országrészben a 20-50 millimétert is eléri. Délnyugaton és az északi országrészben a felső egyméteres talajréteg telített vagy telítettséghez közeli állapotba került, a középső országrészben és a Tiszántúl jelentős részén azonban még 30-70 milliméter nedvesség hiányzik ehhez. Az Alföld középső részein tavaszig legalább a felső egy méternek fel kellene töltődnie, hogy a következő nyáron legyen tartaléknedvesség a növények számára.

A hőmérséklet átlagosan 1-2 Celsius-fokkal meghaladta az ilyenkor szokásost az elmúlt egy hétben, a maximumok többnyire kissé fagypont fölött, de múlt csütörtökön és e hét szerdán a déli országrészben 10 fok körül alakultak. Több éjszaka is fagymentes volt.

A repce és az őszi kalászosok nyugalmi állapotban vannak. Az év első heteire jellemző nagy hidegben a hótakaró kedvező volt számukra, védte a növényeket a fagykártól, majd a nedvesség lassan a talajba szivárgott. A gyümölcsfák kényszernyugalmi állapotát túl enyhe idő eddig nem zavarta.

Az előrejelzés szerint marad a nagyon változékony, többször csapadékos időjárás. A hét végéig enyhe lesz az idő, majd a jövő hét elején hideg levegő szivárog északkelet felől a Kárpát-medencébe, visszatérnek az éjszakai fagyok, de mínusz 5 foknál hidegebbre nem kell számítani. A jövő hét közepén újra enyhülés jön. Eső is több hullámban érkezik és összességében a jövő hét közepéig nagy területen hullhat 10 millimétert meghaladó mennyiség.