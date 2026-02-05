2026. február 6., péntek

Előd

EUR 379.31 Ft
USD 321.97 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Belföld

Csütörtöktől lehet benyújtani az áprilisi országgyűlési választásokhoz kapcsolódó kérelmeket

A kérelmeket online, személyesen vagy meghatalmazott útján lehet benyújtani

MH/MTI
 2026. február 5. csütörtök. 15:53
Frissítve: 2026. február 6. 1:39
Megosztás

Csütörtöktől lehet benyújtani az áprilisi országgyűlési választásokhoz kapcsolódó kérelmeket – közölte a Nemzeti Választási Iroda (NVI).

Csütörtöktől lehet benyújtani az áprilisi országgyűlési választásokhoz kapcsolódó kérelmeket
A országgyűlési választások április 12-én lesznek
Fotó: ANP via AFP/ANP MAG

Mint írták, a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok február 5-től átjelentkezési, mozgóurna- és külképviseleti átjelentkezési kérelmeket nyújthatnak be az áprilisi országgyűlési választásra. Folyamatosan kérhetik továbbá a nemzetiségi névjegyzékbe vételt vagy törlést, a kampánycélú adatkezelés engedélyezését vagy tiltását, a fogyatékossággal élők szavazásához szükséges segítséget, a választójog igazolását, valamint személyes adataik ellenőrzését – tették hozzá.

Közölték azt is, a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok névjegyzékbe vételi vagy regisztrációs kérelmet nyújthatnak be az országgyűlési választásra március 18-án 16 óráig. Ők regisztráció esetén jogosultak az országgyűlési képviselők választásán részt venni, és pártlistára szavazni. Emellett kérhetik névjegyzékbe vételük módosítását, regisztrációjuk meghosszabbítását vagy törlését.

A kérelmeket online, személyesen vagy meghatalmazott útján lehet benyújtani – írták.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink