Továbbra is népszerű a bölcsődei térítésidíj-támogatás

Továbbra is nagyon népszerű a bölcsődei térítésidíj-támogatás, 2026-ban is nyitott a lehetőség a kérelmek beadására a pályázati követelményeknek megfelelően, és a keret kimerüléséig – közölte a Magyar Államkincstár (MÁK) szerdán az MTI-vel.

Hangsúlyozták, az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Plusz (EFOP Plusz) egyik kijelölt stratégiai fontosságú területe a kora gyermekkori neveléshez és gondozáshoz való hozzáférés támogatása.

Ismertetik, a 2024 őszén indult „Kisgyermeket nevelők munkaerőpiaci visszatérésének célzott támogatása” című projekthez a magyar kormány az Európai Unió támogatásával vissza nem térítendő támogatást biztosít 6,6 milliárd forint összegben, valamint további 6,653 milliárd forint hazai költségvetési forrást ad a nagymértékű érdeklődésre tekintettel.

Az EFOP_PLUSZ-6.3.1-23-2024-00001 kódjelű projektben vissza nem térítendő támogatást igényelhetnek azok a kisgyermeket nevelő szülők, akik a munkaerőpiacra visszatérésük érdekében gyermeküket bölcsődei ellátásban, vagy napközbeni gyermekfelügyeletben helyezik el a munkavégzésük idejére – írták a közleményben.

A projektet lebonyolító Magyar Államkincstárhoz 2025 decemberéig több mint 18 000 támogatási kérelem érkezett, valamint több mint 14 000 kisgyermeket nevelő szülő részére folyósítottak támogatást az ország 7 régiójában, közülük a 4 legkevésbé fejlett régió területén több mint 8000 család részesült támogatásban – tájékoztatott a MÁK.