Súlyos büntetést kapott az antifa per egyik vádlottja

MH/MTI
 2026. február 4. szerda. 15:22
Nyolc év fegyházbüntetésre ítélte a Fővárosi Törvényszék a német Maya R.-t, az antifa per negyedrendű vádlottját szerdán Budapesten első fokon.

Maja T. egy előzetes tárgyaláson Budapesten, 2025. február 21-én
Fotó: AFP/Kisbenedek Attila

A vádlottat négyrendbeli, részben társtettesként, részben bűnsegédként, bűnszervezetben elkövetett életveszélyt okozó testi sértés kísérlete és aljas indokból elkövetett súlyos testi sértés kísérlete miatt marasztalta el a bíróság. A per ötödrendű vádlottja, Gabriella M. olasz állampolgár hasonló bűncselekmények miatt hét év fegyházbüntetést kapott.

A per harmadrendű vádlottját, a német Anna M.-et bűnszervezetben való részvétel miatt két év, börtönben letöltendő szabadságvesztésre ítélte a törvényszék, öt évre felfüggesztve. A vádirat szerint a vádlottak 2023 februárjában Budapesten hajtottak végre támadásokat szélsőjobboldalinak vélt személyek ellen.

