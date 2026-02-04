Belföld
Súlyos büntetést kapott az antifa per egyik vádlottja
A vádlottat négyrendbeli, részben társtettesként, részben bűnsegédként, bűnszervezetben elkövetett életveszélyt okozó testi sértés kísérlete és aljas indokból elkövetett súlyos testi sértés kísérlete miatt marasztalta el a bíróság. A per ötödrendű vádlottja, Gabriella M. olasz állampolgár hasonló bűncselekmények miatt hét év fegyházbüntetést kapott.
A per harmadrendű vádlottját, a német Anna M.-et bűnszervezetben való részvétel miatt két év, börtönben letöltendő szabadságvesztésre ítélte a törvényszék, öt évre felfüggesztve. A vádirat szerint a vádlottak 2023 februárjában Budapesten hajtottak végre támadásokat szélsőjobboldalinak vélt személyek ellen.