Orbán Viktor: Magyarország a brüsszeli célok útjában van + VIDEÓ

Orbán Viktor miniszterelnök a Mandiner Klubest rendezvényén aktuális kérdésekről beszélt a Várkert Bazárban. A beszélgetést Szalai Zoltán, a Mandiner lapigazgatója és Szalai Laura, a Mandiner főszerkesztő-helyettese moderálta. A rendezvényen teltház volt.

A jóslás az okosság egy fajtája, de azért óvatos lennék. A józan ész azt mondja, hogy négy évvel ezelőtt vállalkoztunk valamire. Száz százalék felett teljesítettünk. Olyasmiket is megcsináltunk, amikre akkor nem is mertünk gondolni – fogalmazott Orbán Viktor.

Azt mondta, az anyák adómentességét a következő ciklusra tervezték, de meg tudták csinálni. Ilyen a 14. havi nyugdíj is. Mint fogalmazott, ha innen nézi a dolgokat, ez akár rendben is lehetne, de a választás előtt el kell vinni a saját választóikat. Mint fogalmazott, a választókerületek felében száz százalékos eredményeket tudnának felmutatni.

A lényeget illetően, hogy mit képvisel a kihívó, nem történt változás. Azt mondta, az ellenfél fejlődőképes. Minden választáson próbálkoztak valamivel 2010 óta. Volt koordinált választás, volt közös listán való indulás, most pedig egy új párttal indulnak.

Az ellenfél sem lustálkodik, folyamatosan van ötlete a megújulásra. A miniszterelnök úgy fogalmazott: van egy revansista elit, akik partvonalra szorultak, és szeretnének visszatérni.



„A 22-es választáshoz képest most könnyebb, hogy akkor a brüsszeli liberálisok mellett az amerikaiak is érdekeltek voltak, de így is vesztettek” – jelentette ki Orbán Viktor. Elmondta, így könnyebbnek tűnhet a mostani választás, ezzel szemben a brüsszeli elit tovább növelte a tétet.

Magyarország a brüsszeli célok útjában van – jelentette ki a kormányfő. Hozzátette, a választás nincs eldöntve, a csata jelenleg is zajlik. – 2002-ben a mérések alapján úgy gondoltuk, hogy ez zsákban van, aztán nem lett. 2022-ben pedig az elemzők még délután is azt mondták, 2-3 százalék az előnyünk, aztán 17 százalékkal nyertünk – emlékeztetett Orbán.

Az ellenzéket támogató médiával kapcsolatban a miniszterelnök elmondható, látható, hogy melyik lap kap külföldi, egész pontosan brüsszeli támogatásokat.

Mégiscsak arról van szó, hogy egy külső hatalom akarja eldönteni a magyar választások eredményeit. Mindeközben Kijevből is megindultak a támogatások, nem készpénzt, hanem informatikai jellegű támogatást küldenek – tette hozzá Orbán Viktor. Elmondta, az ellenfél szavazótábora is tudja, hogy a Tisza Pártot külföldről támogatják, ugyanakkor ezek a tények nem gyakorolnak érdemi behatást a választások eredményeire.

A kormányfő tájékoztatott: ha a családokon belül béke van, akkor mindenhol az van. Ha a családok frusztráltak, akkor probléma van. Az a jó szerinte a magyar társadalmi rendszer, ahol a családok biztonságban érzik magukat. Mint mondta, van Európában olyan ország, ahol ha valaki nem akar dolgozni, bemegy, és kér egy összeget. Szerinte ez Magyarországon nem menne.

„Nem fogjuk azt érezni mi akik dolgozunk, hogy ez igazságos."

Orbán Viktornak korábban azt mondták, hogy soha nem fog nyerni, mert munkát ajánlj az embereknek, a kommunisták meg pénzt. Később mégis ezzel nyertek. Orbán Viktor azt mondta: 2010-ben ő látta, hogy vége van annak az időnek, hogy Nyugatot követjük. Erre eddig két válaszuk volt: család alapú társadalmi rendszer, és munka alapú gazdaság. Mintakövetés nincs, mintát kell teremteni – tette hozzá.



A kormányfő szerint az ellenfelet is komolyat kell venni. Azt mondta, majdnem azt mondta, hogy intellektuálisan, de szerinte hagyjuk az intellektuális színvonalat. Az ellenfél rendszerváltást akar. Van, ami itt van, meg van egy brüsszeli rendszer. Ők ezt akarják Magyarországra hozni. Úgy véli, ez a választás legnagyobb tétje. Sorsot fogunk választani.

Ha a brüsszeli utat választjuk, nem fogunk visszatérni a nemzeti rendszerre, vagy nagyon nehéz lesz a kormányfő szerint. Orbán Viktor kifejtette: az amerikaiaknak igazuk van abban, hogy a régi nemzetközi intézmények megbénultak, ezért kell valami újat csinálni. Ez a Béketanács. Az amerikai elnök erre vállalkozott. Kevés dolog van, amire nem vállalkoza Donald Trump. A kormányfő megérti, hogy egy európai kultúrájú embernek ez nem tűnik tárgyalásos megoldásnak, de tönkre mentek a nemzetközi intézmények.

Ő is azért kért a kormánytól felhatalmazást, mert „ebből még kijöhet valami.” A régi világrend vége szerinte ebből is kiolvasható.



„A magyarok, akik végig azt gondolták, hogy Amerikában egy változás jól jönne. Miközben az európai elit epét hányt az amerikai elnöktől, akár kormányon, akár ellenzékben volt, mi, magyarok egyedüliként kitartottunk mellettük” – jegyezte meg Orbán Viktor. Elmondta, rendszeresek a tárgyalások az amerikai elnökkel a látogatásának időpontját illetően.

A miniszterelnök kiemelte: a korábbi amerikai kormányzatnak komoly szerepe volt abban, hogy az ukrajnai háború tovább eszkalálódjon. Példaként említette, hogy a háborúval és a szankciókkal kapcsolatos német álláspont 180 fokban változott meg, mindössze három hónap alatt.

„Azok után, ami történt, jogos a magyarok igénye az amerikai elnök látogatása kapcsán" – jelentette ki Orbán Viktor.



A kormányfő kiemelte: a helyzet amiben vagyunk rendkívül veszélyes. Nem szabad megenni azt a mesét, hogy jól járhatunk Brüsszellel. Nem véletlen, hogy azon ügyködnek, hogy elvegyék a tagállamok vétójogát. Mint kifejtette, ez nem is vétójog, mert egy döntés akkor születik meg, ha minden tagállam egyetért. Ő nem egy döntést vétózik meg, olyan döntés nincs is, mert nincs közös akarat. Ukrajna tagságát is többség döntéssel akarják elfogadni. De hogy erre áttérjenek, ahhoz is egyhangúság kell.

Ez azon múlik, hogy a magyar nemzet egységes-e, tud-e nemet mondani.

A miniszterelnök tájékoztatott: ha az USA úgy ítéli meg, hogy Európával az együttműködés helyett konfliktusra van szükség, akkor vállalni fogják, ne legyenek kétségeink. Példaként a vámháborút említette. A kormányfő elárulta, Amerika a dollár értékének mozgatásával orvosolni tudja a problémáit. Ez addig működik, amíg a dollár az egyetlen világpénz. Az unió azonban létrehozta az eurót. Nem akarják az amerikaiak, hogy túl erős pénz legyen az euró. Ez a barátság legnagyobb akadálya az USA és Európa között.



„Az első pillanatban kell világos pozíciót elfoglalni, elsőként el kell mondani, hogy nem megyünk háborúba, ránk ne számítsatok” – mondta el Orbán Viktor. Kifejtette, korábban, az I. és a II. világháború során ezt a kijelentést nem tették meg a hatalmon lévő magyar vezetők.

„Kívülről mindig meg fognak kínálni minket valamivel. Ajánlatokat tesznek, és ha felülünk ennek, abból baj lesz. Éppen ezért biztos parlamenti többségre és erős népi támogatottságra van szükség a háborúból való kimaradáshoz” – jelentette ki a miniszterelnök.

Orbán Viktor kijelentette, éppen ezért életveszélyes az oroszok engedélye nélkül európai katonákat küldeni Ukrajnába.

„Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy egy orosz–ukrán testvérháborúból regionális, európai vagy világháború legyen” – jegyezte meg a kormányfő.



Orbán Viktor úgy véli, ha nem tartjuk tiszteletben, hogy európai katonákat nem küldünk Ukrajnába, akkor konfliktusok jöhetnek a kontinensen. A kormányfő azt mondta, minden héten meghal, vagy hadi rokkant lesz 9 ezer ember a két oldal áldozatait összeadva. Ez egy hónapban 36 ezer ember, egy év alatt 400 ezer ember. Erre ad 90 milliárd eurót az unió. Hozzátette: ezek nem légből kapott adatok, minden nyugati szolgálat ezekből az adatokból dolgozik.



Magyar Péter üzent a jelenlevő fideszes szavazóknak. Orbán Viktor erre a fevetésre azt mondta: az ő kihívói Brüsszelben vannak, onnan küldtek ide valakit. Ha megnyerik a választást, az igazi csatákat Brüsszelben kell megnyerni. A kormányfő azt mondta, Magyarországon van 43 százaléknyi ember, aki sosem szavazott a jobboldalra. Ebből kell kiindulni. Nem könnyű a háborúval szemben, a béke mellett sem egységet teremteni. Hozzátette: közös bennünk, hogy szenvedélyesen szeretjük a hazánkat, tehát Magyarország egy patrióta ország. Azt is mondta, hazánk keresztény ország. A keresztény tanítások irányadóak hazánkban.