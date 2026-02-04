2026. február 4., szerda

Előd

Belföld

Orbán Viktor kemény videóban üzent a kényszersorozásban részt vevő ukránoknak

„A kényszersorozásban részt vevő ukrán személyeket Magyarország területéről haladéktalanul kiutasítjuk"

MH
 2026. február 4. szerda. 16:16
„A kormány mai ülésén úgy döntött, hogy a kényszersorozásban részt vevő ukrán személyeket Magyarország területéről haladéktalanul kiutasítjuk” – jelentette be Facebook-videójában a miniszterelnök.

Orbán Viktor
Fotó: Facebook/Orbán Viktor

A miniszterelnök tájékoztatott, a mai kormányülésen áttekintették az orosz-ukrán háborúval kapcsolatos fejleményeket, mert néhány nappal ezelőtt újabb magyar honfitársunk esett áldozatul az ukrán hatóságok kényszersorozásának. Az érintett kárpátaljai családdal felvették a kapcsolatot, nekik természetesen minden segítséget megad a kormány Orbán Viktor tájékoztatása szerint.

Hívogattuk, hívogattuk, nem tudtunk róla semmit, majd utána csengettek 18-án, jött este az értesítés, hogy meghalt – fogalmazott az elhunyt kárpátaljai magyar édesanyja.

