Csütörtöktől lehet a választási kérelmeket benyújtani

A kérelmeket személyesen, kézbesítési meghatalmazott útján bármely helyi választási irodánál vagy online lehet be nyújtani

 2026. február 4. szerda. 9:53
Frissítve: 2026. február 4. 10:09
Az április 12-ei országgyűlési választáshoz kapcsolódó, a szavazóköri névjegyzékkel összefüggő kérelmeket csütörtöktől benyújtani a választási irodáknál.

Online a Nemzeti Választási Iroda internetes oldalán, a www.valasztas.hu oldalon lehet kérelmet benyújtani
Fotó: MH/Török Péter

A jogszabály előírása szerint csak a szavazást megelőző 66. naptól, vagyis az idei parlamenti választás esetében február 5-től lehet ezeket a választási kérelmeket beadni a választási irodákhoz.

A választópolgárok az átjelentkezésre, a külképviseleti szavazásra jelentkezésre, a mozgóurna-igénylésre vonatkozó kérelmeiket nyújthatják be ettől a naptól a lakóhelyük szerinti választási irodákhoz.

Folyamatosan benyújthatók a nemzetiségi névjegyzékbe vételre vagy abból való törlésre, az akadálymentes szavazókör igénylésére, a Braille-írásos szavazósablon igénylésére, a személyes adatok kampánycélú kiadásának megtiltására vonatkozó kérelmek.

Online a Nemzeti Választási Iroda internetes oldalán, a www.valasztas.hu oldalon lehet kérelmet benyújtani.

