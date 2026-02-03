Belföld
Orbán Viktor nagy bejelentést tett
A miniszterelnök február 14-én, 11 órakor tartja meg évértékelő beszédét
A miniszterelnök közösségi oldalán jelentette be, hogy február 14-én, szombaton 11 órakor élőben tartja meg hagyományos évértékelő beszédét. A politikai naptár egyik legfontosabb eseménye minden évben iránytűként szolgál a kormányzati prioritásokhoz – idén azonban a bel- és külpolitikai helyzet miatt különösen éles fókusz várható. Orbán Viktor üzenete rövid volt és világos:
Évértékelő. Február 14-én, 11 órakor. Élőben itt, a Facebookon.
Háború, Brüsszel és a tét: miről szólhat az évértékelő?
A választási kampány küszöbén tartott beszédben várhatóan központi téma lesz a háború kérdése, a nemzeti petíció jelentősége, valamint Brüsszel hazai helytartóinak, a Tisza Pártnak a viselt dolgai.
Emellett a februárban érkező, sokakat érintő jelentős támogatások is napirendre kerülhetnek. Orbán Viktor korábbi évértékelőihez hasonlóan most is világos politikai üzenetekre lehet számítani – írta meg az Origo.