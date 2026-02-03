Megkapják első szja-mentes fizetésüket a 40 év alatti kétgyermekes édesanyák

A napokban kapják első szja-mentes fizetésüket a 40 év alatti kétgyermekes édesanyák - közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) parlamenti államtitkára a Facebook-oldalán kedd reggel közzétett videójában.

A parlamenti államtitkár hozzátette: egy hónapja indult el a Családi adócsökkentés plusz és ez most először látszik majd a fizetéseken.

Kiemelte, januártól a kétgyermekes 40 év alatti édesanyák kapnak szja-mentességet, "így akár 2,3 millió forinttal több maradhat egy családnál". Mint mondta, a kormány kibővítette a 30 év alatti anyák szja-mentességét is, ezzel még többen még több pénzt kaphatnak kézhez.

Az államtitkár hangsúlyozta, hogy a kormány a családi adó- és járulékkedvezményt is megduplázta. Ismertette, egy gyermek esetén 10 ezerről 20 ezerre, kettőnél 40 ezerről 80 ezerre, 3-nál pedig 99 ezerről 198 ezer forintra növelték ezt az összeget.

Megjegyezte: ráadásul ezt a kedvezményt az édesapák jövedelméből vagy "nem munkából származó bevételekből is érvényesíthetik". Elmondta, július óta a csecsemőgondozási díj (csed), a gyermekgondozási díj (gyed) és az örökbefogadói díj is szja-mentes, október elseje óta pedig a háromgyermekes édesanyáknak sem kell már szja-t fizetniük.

Zsigó Róbert közlése szerint a kormány azért dolgozik, hogy nagyobb biztonságban érezhessék magukat a családok, és az anyagi támogatással több lehetőségük legyen a gyermekek jövőjének megalapozásához. Hozzátette, "mert mi a magyarok pénzét nem Ukrajnába küldjük, hanem a magyar családoknak adjuk".