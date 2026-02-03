Magyarország továbbra is megvédi az EU külső határát

Magyarország nem csak beszél az Európai Unió (EU) külső határainak védelméről, hanem sok éve magyar rendőrök teljesítenek ott szolgálatot – mondta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára kedden Budapesten.

Rétvári Bence a bolgár-török határra induló magyar rendőri kontingens búcsúztatóján kiemelte: a magyar családok azért érezhetik biztonságban magukat, mert önök védik a külső határt.

Mint elmondta, döntés született arról, hogy az Európai Bizottság hárommilliárd eurót fordít a migrációval kapcsolatos kiadásokra, azonban „megint csalódnunk kellett”, ugyanis ezt a forrás nem a külső határvédelemre fordítják, hanem a migránsok belső szétosztási mechanizmusára, a migrációs paktumra.

Az államtitkár azt mondta, ettől függetlenül Magyarország továbbra is fenntarja déli határvédelmi rendszerét, és segítséget nyújt más országokkal közösen az unió külső határvédelmében is.

Rámutatott arra is: a magyar rendőrség – szemben a nyugat-európaival – soha nem mondta azt, hogy nem tud eredményesen fellépni a különböző bűncselekménytípusok ellen, hanem igyekszik felvenni az újfajta kihívásokkal szemben a harcot, ez látható például a kábítószer-bűnözéssel szembeni fellépésben is.

Rétvári Bence közlése szerint Nyugat-Európában a romló közbiztonsági mutatók mögött elsősorban az illegális migráció áll, és az, hogy Magyarország biztonságos ország, abból is látható, hogy egyre több nyugat-európai ember költözik az országba. „Ez egy kétségbevonhatatlan bizonyíték” – fogalmazott.

Magyarországon biztonság és nyugalom van – jelentette ki az államtitkár, hozzátéve: ha vannak szigorú szabályok és vannak jól felkészült, elkötelezett rendőreink, akkor ez a biztonság fenntartható.