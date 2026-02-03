Belföld
Halálos baleset történt a 44-es úton
Nyárlőrinc külterületén
Összeroncsolódott személyautó és furgon a 44-es úton Nyárlőrinc külterületén, miután félfrontálisan összeütköztek 2026. február 3-án
Fotó: MTI/Donka Ferenc
A rendőrség tájékoztatása szerint a furgon megcsúszott a havas úton, áttért a szemközti forgalmi sávba, és ott félfrontálisan ütközött a személyautóval. A járművek megpördültek, végül árokba csúsztak.
Az egyik autóba szorult embert a kecskeméti hivatásos és nyárlőrinci önkéntes tűzoltók feszítővágó segítségével szabadították ki, a másik járművet pedig áramtalanították – közölte a katasztrófavédelem.
A személyautó sofőrje – egy 66 éves férfi – a helyszínen meghalt, utasa és a furgon sofőrje megsérült – írta a rendőrség.