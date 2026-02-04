Ma a fiatalok legsúlyosabb függősége a képernyőfüggőség – hangsúlyozta a kulturális és innovációs miniszter a szaktárca és a Bethesda Gyermekkórház együttműködési megállapodásának aláírásán kedden Budapesten.

Konzervatív becslések szerint a 8-12 éves korosztály minimum napi öt és fél órát tölt képernyő előtt (képünk illusztráció)

Hankó Balázs azt mondta: digitalizáció nélkül ma már a világunk elképzelhetetlenné vált, de ezen a területen is az „arany középút visz bennünket előre.”

Felhívta a figyelmet arra, hogy konzervatív becslések szerint a 8-12 éves korosztály minimum napi öt és fél órát tölt képernyő előtt. A mostani együttműködés keretében a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM), a gyerekkórház és negyven szakmai szervezet elfogadott egy tízpontos chartát, amely ajánlásokat fogalmaz meg a képernyőidő csökkentésére vonatkozóan – ismertette.

A miniszter szavai szerint szükséges, hogy közösen lépjenek, közösen biztosítsák a fiatalok számára azt a védelmet, ami egészéges, normális felnőtté teszi őket.

Hangsúlyozta: a Bethesda Gyermekkórház azért jó partner, mert ott az ellátás, a mindennapi beteg- es lélekgyógyítás része az arányosság.

„A fiataljaink jövőjéért az arany középutat, az arányosságot, az egyensúlyt kell választani” – szögezte le.

Hankó Balázs beszámolt arról, hogy az elmúlt év során egy új kezdeményezéssel éltek az iskolákban a Déryné Program keretein belül: elindították a „Ne bánts, világ” névre keresztelt prevenciós kampányt, amelynek keretében többek között a függőségekről tartottak előadásokat gyerekeknek.

A KIM felelőssége egyszerre terjed ki az új technologiakra, innovációkra – ezáltal az egyetemek és a szakképzés versenyképességére –, ugyanakkor felelősséget vállal a családokért, mindezt a magyar kultúra jegyében teszi – mondta a miniszter. Hozzátette: az igazi versenyképesség az, ha egyszerre tudnak innovatívak lenni, ugyanakkor a valós élet értékeit megtartani.

Velkey György, a Bethesda Gyermekkórház főigazgatója azt mondta: a képernyőfüggőség az egyik legsúlyosabb népbetegséggé vált. „Remek dolog a digitalizáció, de mederben kell tartani, mert a gyerekeink súlyosan karosodnak” – fogalmazott, hozzátéve: a digitális eszközök túlzott használata sokféle betegséghez és zavarhoz vezet. Látványosan megnövekedett a forgalom a gyerekpszichiátrián, egyre többek kerültek kórházba testsúlyproblémákkal, mozgásszervi problémákkal, vérnyomás-emelkedéssel, gyakrabban jelentkező epilepsziás rohamokkal, hangulatzavarokkal, viselkedés- és kognitív zavarokkal – sorolta, hozzátéve: miután a szakemberek észlelték ezeket a változásokat, úgy döntöttek, összefogásra van szükség.